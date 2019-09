Raser mod Liverpool: - Så mange løgne

Et af de varmere navne i de sidste par transfervinduer er franske Nabil Fekir.

Den tidligere Lyon-kaptajn havnede i spanske Real Betis denne sommer, men var også særdeles tæt på et skifte til Liverpool for et år siden.

Ifølge de forsvarende Champions League-vindere skyldtes det mislykkede skifte, at franskmanden havde problemer med sit knæ.

Men det er hovedpersonen ikke enig i. Det skriver Mirror.

- Der blev fortalt så mange løgne, har Fekir udtalt.

Angriberen, der fyldte 26 denne sommer, var ifølge ham selv til et lægetjek i Clairefontaine i Frankrig, inden han tog til Liverpool.

- Mit knæ blev ikke engang nævnt! Det, der blev sagt af Liverpool, var ikke sandt, for mit knæ har det fint, siger han.

Nabil Fekir var en del af det franske landshold, der blev verdensmestre i 2018. Det var dog ikke nok til at sikre en Liverpool-kontrakt. Foto: Finn Frandsen/POLFOTO

Spilleren selv er ganske uforstående over for englændernes bevæggrunde.

Det har også været rygtet, at det var familiemæssige årsager, der holdt franskmanden fra et skifte.

Også det afviser han.

Liverpool endte med at hente Xherdan Shaqiri i stedet for Nabil Fekir.

Schweizeren har dog ikke formået at spille sig fast ind på holdkortet, hvor trioen med Firmino, Mané og Salah har været urørlige.

