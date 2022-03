Så vild er han i dag

De fleste husker nok målet, som chokerede Barcelona.

Trent Alexander-Arnold fangede hele Barcelona-holdet på flade fødder og smækkede bolden ind til Origi, der scorede til 4-0 i den famøse kamp på Anfield, der sendte Barcelona ud i Champions League-mørket.

Der var dog en aktør i hele seancen, som havde et afgørende kast med i spillet. Nemlig bolddrengen Oakley Cannonier.

Den nu 17-årige Cannonier skrev tidligere på sæsonen under på en kontrakt med Liverpool, og har i den grad vist sit værd for U18-holdet.

Det unge talent kom til Liverpool som 12-årig og har udover at agere bolddreng også spillet på diverse ungdomshold hos 'The Reds' og folder sig nu ud på U18-mandskabet med stor succes.

Cannonier har kanoneret hele 20 mål ind i blot 18 kampe i denne sæson.

De flotte præstationer er heller ikke gået ubemærket hen, og Cannonier har flere gange været oppe og træne med Liverpools førstehold.

I et langt interview med Liverpool FC efter sin første træning med førsteholdet fortalte Cannonier, at Klopp kom over for at takke ham.

- Jeg trænede med førsteholdet for et par uger siden, og bossen (Jürgen Klopp, red.) kom over til mig og sagde 'Jeg er bare nødt til at sige tak' for det jeg gjorde dengang.

Oakley Cannonier spiller til daglig central angriber for Liverpools U18-hold og bliver spået en stor fremtid.

