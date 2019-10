Skarpskytte og velgører: Hvad skal jeg med luksus?

Kriseramte Manchester United kunne godt bruge en velgørende håndsrækning i dagens hjemmekamp mod flyvende Liverpool.

Men Ole Gunnar Solskjær skal nok ikke regne med, at den kommer fra Sadio Mané, der i denne sæson har lagt lige så godt fra land, som han præsterede i den seneste.

Det ligger ellers ikke den 27-årige senegaleser fjernt at hjælpe folk i nød.

Tværtimod er han en velgører af de helt store i det hjemland, hvor han voksede i fattigdom op og i mange år sparkede til bolden med bare fødder.

Det fortæller han i et interview med nsemwoha.com.

Mange af de knap 70 millioner kroner, han angiveligt nu tjener om året efter at have langtidsforlænget sin kontrakt i november, kanaliseres nemlig hjem til Vestafrika.

- Hvad skulle jeg med ti Ferrari’er, tyve diamanture eller to fly? Hvad skulle den slags ting gøre for mig? Eller for verden?

Spørger han i interviewet, hvor han tager læseren med tilbage til byen Sédhiou.

- Jeg var sulten og måtte arbejde i markerne. Jeg har overlevet hårde tider, spillede uden støvler, fik hverken uddannelse eller andre ting. Men i dag kan jeg takket være fodbolden hjælpe mit folk, siger han og remser op:

- Jeg bygger skoler og et stadion, og vi sørger for tøj, sko og mad til de ekstremt fattige. Desuden giver jeg 70 euros (523 kroner) til alle mennesker i en meget fattig region af Senegal, som bidrager til familiernes økonomi.

Sadio Mané sætter pris på pokaler, mens luksus ikke siger ham meget. Foto: Reuters/John Sible/

For ham er det en luksus i livet. Det materielle har han ikke øje for.

- Jeg har ikke brug for at vise luksusbiler, luksushuse eller luksusrejser frem. Jeg foretrækker, at mit folk modtager lidt af det, livet har givet mig, siger han.

Den ydmyge attitude passer fint til det værdisæt, Liverpools fanskare ynder at hylde, og Sadio Mané er derfor blevet en stadig mere populær skikkelse i byen og klubben siden ankomsten fra Southampton i 2016.

I den periode har han udviklet sig til en af verdens bedste forwards, og han fylder stadig mere i en frygtet, offensiv trio med Mohamed Salah og Roberto Firmino.

Han udfylder med selvfølge trøje nummer 10 og leverede i sidste Champions League-vindende sæson 26 mål i 50 kampe. De 22 af dem faldt i Premier League, hvor han blev delt topscorer med Salah og Arsenals Pierre-Emerick Aubameyang.

- Jeg er havnet i den rigtige klub på det rigtige tidspunkt med den rigtige manager, og jeg er lykkelig for at have taget den bedste beslutning i min karriere, sagde Sadio Mané, da han forlængede med en underskrift, der sikkert har glædet tusindvis af hans fattige landsmænd.

I år har den lynhurtige skarpskytte allerede leveret fem pletskud i otte ligakampe.

Manchester Uniteds samlede mandskab har scoret ni gange i samme periode før dagens kamp på Old Trafford, der fløjtes i gang klokken 17.30.

