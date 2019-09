Skør agent svinede storklub: I mobber ham!

Den unge Liverpool-spiller Bobby Duncans agent, Saif Rubie, er havnet i problemer efter at have tilsvinet klubben offentligt

Bobby Duncan har ikke fået den spilletid, han havde håbet på i Liverpool. Derfor var det unge stortalents agent, Saif Rubie, forleden ude på de sociale medier og svine klubben til på spillerens vegne.

Nu trækker agenten dog ifølge Liverpool Echo i land, men inden nåede han at fyre flere bredsider af.

'Det er en skam, at en klub som Liverpool kan slippe af sted med at mobbe og ødelægge en ung som Bobbys liv.'

Sådan lød meldingen blandt andet på Twitter fra Saif Rubie, der på vegne af Bobby Duncan påstod, at den 18-årige englænder har store psykiske problemer, som følge af at klubben angiveligt udsætter det unge talent for dårlige vilkår.

Saif Rubie mener, at klubben har behandlet Bobby Duncan dårligt og stillet for store krav i forbindelse med en mulig udlejning af det unge talent, der er i øvrigt er fætter til Liverpool-ikonet Steven Gerrard.

Bobby Duncans fætter er ingen ringere end Steven Gerrard, der er en af Liverpools største legender. Foto: Jan Sommer

Her har Fiorentina og danske FC Nordsjælland blandt andet været inde i billedet som en kommende arbejdsgiver for Bobby Duncan, men Liverpool stillede for store krav, og derfor blev en lejeaftale aldrig til noget, mener agenten.

Men nu har Bobby Duncans agent fået kolde fødder. Derfor har Saif Rubie slettet sin egen Twitter-profil som følge af flere udtalelser fra Liverpool, hvor Champions League-vinderne tog kraftigt afstand fra agentens udtalelser.

'Liverpool er opmærksomme på og skuffede over de ubegrundede kommentarer og påstande, der er blevet fremsat i medierne om en af vores spillere', forklarede klubben i en meddelelse ifølge Liverpool Echo.

Bobby Duncan reagerede efterfølgende selv på Saif Rubies udtalelser ved at skrive følgende på Twitter.

'Jeg vil bare gerne spille fodbold.'

Også det tweet har det unge Liverpool-talent senere slettet efter klubbens reaktion på agentens udtalelser.

Bobby Duncan blev hentet til Liverpool i sommeren 2018, hvor han skiftede fra rivalerne Manchester City.

