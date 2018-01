Skuffet Klopp afslører: Coutinho desperat efter Barca-skifte

Liverpools manager Jürgen Klopp går meget langt i sit første forsøg på at forklare salget af Philippe Coutinhos til Barcelona.

For selv om tyskeren i et langt indlæg på Liverpools hjemmeside gør meget ud af at rose brasilianerens indsats for De Røde, så er roserne gemt væk i afslutningen af Klopps indlæg.

Og den første del af afskeden gennemsyres af en slet skjult bitterhed over at miste offensiv-stjernen, som betegnes som desperat i sit ønske for at komme til den katalanske storklub.

- Det er med stor modvilje, at vi - som hold og klub - forbereder os på afskeden med en god ven, en vidunderlig person og en fantastisk spiller i Philippe Coutinho, lyder indledningen fra Jürgen Klopp inden tonen bliver mere anstrengt i forhold til rygnummer ti

- Det er ingen hemmelighed, at Philippe har ønsket dette skifte siden juli, hvor Barcelona første gang gjorde deres interesse kendt, siger Liverpool-manageren.

- Philippe var fast besluttet over for mig, ejerne og selv holdkammeraterne, at det her var et skifte, som han var desperat for at gennemføre.

- På trods af det, formåede vi at holde på spilleren gennem sommer-vinduet, mens vi håbede på at overtale spilleren til at blive og være en del af det som vi ønskede at opnå.

- Jeg kan afsløre over for Liverpools fans, at vi som klub har gjort alt inden for rimelighedens grænser for at overbevise Philippe om, at det var lige så attraktivt at blive i Liverpool som at rykke til Spanien. Men han er 100 procent sikker på at hans og familiens fremtid tilhører Barcelona.

- Det er hans drøm, og jeg er nu overbevist om, at vi ikke ikke har flere værktøjer i vores besiddelse, der kan ændre hans mening, siger Jürgen Klopp.

Coutinho træder ind på andenpladsen over alle tiders dyreste fodboldspillere Med skiftet til FC Barcelona for mere end en milliard kroner er Philippe Coutinho verdenshistoriens næstdyreste fodboldspiller - kun overgået af kammeraten og landsmanden Neymar. 1. Neymar, 1,685 milliarder kroner, fra Barcelona til Paris Saint-Germain i 2017. 2. Philippe Coutinho, 1,2 milliarder kroner, fra Liverpool til Barcelona i 2018. 3. Ousmane Dembélé, 813 millioner kroner, fra Dortmund til Barcelona i 2017. 4. Paul Pogba, 747 millioner kroner, fra Juventus til Manchester United i 2016. 5. Gareth Bale, 716 millioner kroner, fra Tottenham til Real Madrid i 2013. 6. Cristiano Ronaldo, 672 millioner kroner, fra Manchester United til Real Madrid i 2009. 7. Gonzalo Higuain, 633 millioner kroner, fra Napoli til Juventus i 2016. 8. Romelu Lukaku, 630 millioner kroner, fra Everton til Manchester United i 2017. 9. Virgil van Dijk, 630 millioner kroner, fra Southampton til Liverpool i 2018. 10. Luis Suarez, 546 millioner kroner, fra Liverpool til Barcelona i 2014. Til sommer forventes det, at Kylian Mbappé skifter sit lejemål i Paris Saint-Germain ud med en permanent kontrakt. PSG har allerede aftalt med Monaco at betale cirka 1,35 milliarder kroner for stortalentet, hvis PSG og Mbappé ønsker at gøre skiftet permanent. Priserne er baseret på købsprisen i pund på handelstidspunktet og tager ikke højde for inflation. Kilde: AFP. Vis mere Luk

Salget af Philippe Coutinho får uundgåeligt minderne til at flakke tilbage til salget af Luis Suárez sommeren 2014, og det er med til at manifestere klubbens position uden for Europas absolutte elite.

Det er ikke noget der bekommer Liverpools tilhængere vel. De længes efter at genoplive klubbens storhed, og det rammes hårdt af et salg af Coutinho. Derfor har Jürgen Klopp behov for at forklare Coutinhos desperation for at komme videre for tilhængerne.

- Spillere vil komme og spillere vil gå. Sådan er fodbold, men som klub er vi store nok og stærke nok til at vi vil fortsætte vores aggressive fremgang på banen, selv når vi mister en vigtig spiller. I nyere tid har vi ikke stået i en bedre position som klub til at agere på den rette facon. Vi vil bruge vores størrelse og styrke til at absorbere et øjeblik som dette og stadig bevæge os fremad.

- Jeg har været her længe nok til at vide, at nøglespillere i Liverpools historie har forladt klubben, men klubben fortsætter. Du kan ikke købe hjertet og sjælen fra Liverpool FC, selv om jeg er sikker på, at der er mange klubber, der gerne ville købe det, lyder den svulstige melding fra Jürgen Klopp.

