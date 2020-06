Ståle hylder sin røde kampfælle Klopp

Det glædede selvsagt FCK-træner Ståle Solbakkens røde hjerte at se hjerteklubben Liverpool blive mestre for første gang i 30 år torsdag aften.

En klub, som han gennem livet har fulgt tæt – også som medlem af fanklubben.

- Det fyldte en del mere for 30 år siden end nu, men jeg følger da med og så også Chelsea slå City, fortæller nordmanden.

- Jeg kan da godt føle mig berørt over, hvor meget det mesterskab betyder for så mange mennesker i en by med sådan nogle traditioner og en klub med den historie.

Som fodboldfagmand har han nydt at følge sin tyske kollega Jürgen Klopps præstation.

- Det er fantastisk, hvad han har gjort for klubben. Du kan vel næsten ikke finde nogen person, der passer så godt til en klub som han og Liverpool. Både i forhold til hans væremåde og politisk, hvor han jo er rød i en arbejderby, siger Ståle Solbakken, der selv ligger til venstre for den politiske midte.

Klopp har nu både hentet Champions League og mesterskab til Liverpool efter en lang række tabte finaler. Foto: Reuters/Ritzau Scanpix

Som alle andre Liverpool-fans var han før Klopps ankomst igennem en hård tid.

- Klubben har jo været igennem en periode, hvor det har været tungt på ejersiden og med managers, der ikke passede så godt ind.

- Klopp er lykkedes både på og udenfor banen. Men hans stil i starten var han ikke blevet mester med, mener kollegaen.

- Han satte bolden meget på spil, og angrebsspillet var baseret på kontra efter modstandernes boldtab og så en masse speed.

- Men når du spiller så mange kampe som i England, må du lette foden lidt fra gassen en gang i mellem, og på den måde har han sammen med sit trænerteam formået at videreudvikle stilen.

- Udenfor banen har han også fået masserne med sig. Det har jo været en sæson, hvor der har været meget stille på Anfield og en lidt dårlig stemning, hvor publikum har været lidt efter spillerne og klubben.

- Nu står alle bag, lyder analysen fra Ståle Solbakken, der sagtens kan finde inspiration hos Jürgen Klopp.

Ståle Solbakken er stor fan af Liverpool, så også han blev berørt torsdag aften. Foto: Lars Poulsen

- Man kigger altid på de største og de bedste, og i hans tilfælde har jeg været imponeret af den forandring, han har lavet med holdet, og den måde, hvorpå han har fundet de rette typer spillere til at sætte ind mod modstandere, der står lavt. Så ja, jeg kan absolut blive inspireret af en manager som ham.

