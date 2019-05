Svimlende sponsorat: Dansk gigant lægger halv milliard

Carlsberg og Liverpool er blevet to ting, der efterhånden er uadskillelige.

Det danske bryggeri var hovedsponsor for Liverpool i Premier League frem til 2010.

Siden har Carlsberg været storsponsor i klubben, hvor bryggeriet samtidig sidder på salget af drikkevarer på Anfield til kampene.

Nu har parterne netop forlænget samarbejdet frem til sommeren 2024.

Der er tale om en femårig aftale til den største værdi nogensinde.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger er det en aftale med en samlet værdi i niveauet 500 mio. kr. – altså 100 mio. kr. om året.

Der er tale om et væsentligt højere beløb, end den aftale parterne hidtil har haft med hinanden. Når aftalen udløber i 2024, har Carlsberg og Liverpool samarbejdet i 31 år.

Stod af i 2010

Da Liverpool i 2010 krævede flere penge for hovedsponsoratet, stod Carlsberg af. Forlydender dengang lød på et krav om et beløb på 170 mio. kr. årligt. Det ville Carlsberg ikke betale, men er siden fortsat som en af klubbens større sponsorer.

I dag er det banken Standard Chartered Bank, der er hovedsponsor for Liverpool. Banken forlængede aftalen sidste år. Den har en samlet værdi for en fireårig periode på 1,4 milliarder kroner.

Carlsberg er aktuelt den mest loyale sponsor i Premier League. Ingen andre sponsorer har støttet en Premier League klub i så lang tid.

- I bund og grund har der været et dybtfølt fælles ønske om at holde fast i det helt specielle bånd mellem Carlsberg og Liverpool, som er velkendt, tror jeg.

- Med den nye aftale kommer vi op på et partnerskab på over 30 år. Det er helt unikt, men det er vores partnerskab med Liverpool-familien også, siger Carlsbergs kommunikationschef, Kasper Elbjørn, til Ekstra Bladet.



Der står ikke længere Carlsberg på Liverpool-trøjerne, men bryggeriet er stadig en af klubbens store sponsorer. Og nu har Carlsberg lige forlænget aftalen med yderligere fem år. Foto: ANDREW BOYERS/Ritzau Scanpix

Lancerede rød øl for Liverpool

- Vi har lavet en ny aftale, der er endnu længere end den forgangne, fordi vi er ekstremt stolte over at have været en del af Liverpool-familien i over et kvart århundrede, og vil gerne have, det fortsætter. Vi tror på klubben, og den sætter pris på Carlsberg.

- Vores nye Red Barley øl, hvor vi fejrede de røde med en rød øl, som vores laboratorium har brygget til klubben, er blot et enkelt eksempel på, at alle i Carlsberg sætter pris på det lange partnerskab med klubben og fansene, fastslår Kasper Elbjørn.

Carlsberg er hovedsponsor for FC København og har desuden en stor aftale med Brøndby i Superligaen. Derudover har Carlsberg i dag en stor aftale med fodboldlandsholdet.

Ved mange EM-slutrunder har bryggeriet været en af hovedsponsorerne, men der er endnu ikke indgået en aftale for EM-slutrunden i 2020.

