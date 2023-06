Tæt på verdensmester

Alexis Mac Allister ventes i denne uge at blive Liverpool-spiller

De gik efter Jude Bellingham, men må nøjes med Alexis Mac Allister.

Når man ikke kan bide skeer med de største, må man nøjes med det, man kan få.

Sådan er det for Liverpool, der i løbet af ganske få dage ventes at få en aftale på plads med den argentinske verdensmester Alexis Mac Allister, der er på kontrakt i Brighton.

Alexis Mac Allister får her en krammer af Pep Guardiola. Argentineren ventes at skrive kontrakt med Liverpool i løbet af få dage. Foto: Toby Melville/Ritzau Scanpix.

Hans far, der også er hans rådgiver, er allerede rejst til Merseyside for at ordne papirarbejdet. Siden følger Mac Allister efter til det forestående lægetjek og kontraktunderskrivelse.

Den 24-årige verdensmester ser ud til at koste Liverpool i omegnen af 60 mio. pund – 520 mio. kr. Det er langt billigere end de første meldinger, hvor det var fremme, at prisen blev langt over 600 mio. kr.

Der er lagt op til, at Mac Allister laver en femårig aftale med Liverpool.

Den argentinske midtbanespiller er tiltænkt en central rolle hos Jürgen Klopps mandskab, der er under opbygningen igen oven på en skuffende sæson, hvor de ikke kvalificerede sig til Champions League.

Alexis Mac Allister har været en stor profil i Brighton. Nu skal han være en central figur hos Liveprool. Foto: Glyn Kirk/Ritzau Scanpix.

Liverpool har sagt farvel til tre midtbanespillere – Alex Oxlade-Chamberlain, Naby Keita og den 37-årige veteran James Milner.

Derfor er det indlysende, at Mac Allister ikke bliver det eneste nye ansigt på Merseyside denne sommer.

Liverpool er således også sat i forbindelse med Khephren Thuram, der er på kontrakt i Nice.

En anden spiller, som Liverpool er ude efter, menes at være Manu Kone fra Borussia Mönchengladbach.

Der er i begge tilfælde tale om midtbanespillere.