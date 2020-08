Tidligere Esbjerg-spiller på vej mod Liverpool

Den tidligere Esbjerg-spiller Kostas Tsimikas, der nu spiller for græske Olympiakos, kan snart være på vej mod Liverpool, efter Liverpool i sidste uge fik afvist et bud på den 22-årige Jamal Lewis fra Norwich.

Det skriver BBC.

Liverpool leder efter en reserve for skotske venstre back Andrew Robertson. Klubben bød ti millioner pund for Lewis i sidste uge, og var endda villig til at gå op til 12 millioner for spilleren. Men beløbet var ikke højt nok og blev afvist.

Derfor begyndte Liverpool at kigge mod Olympiakos' venstre back, og det ser ud til, at de nu er klar til at underskrive en kontrakt med ham.

Ifølge The Guardian er Tsimikas på vej mod Merseyside og en medicinsk undersøgelse, før han er klar til at underskrive en fireårig kontrakt med klubben.

Klubben har aftalt en pris på 11,75 millioner pund for den 24-årige spiller, skriver The Guardian.

Tsimikas var med, da Olympiakos i sidste uge blev slået ud af Europa League i 1-0 nederlaget til Wolverhampton. Den 24-årige græker har tidligere spillet seks kampe i Champions League, hvor holdet endte på en tredjeplads i gruppespillet efter Bayern München og Tottenham.

Han har såmænd også været et smut omkring Esbjerg i superligaen. Fra december 2016 til juni 2017 nåede han 13 kampe for klubben.

