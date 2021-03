Wolverhamptons portugisiske målmand Rui Patricio blev mandag aften ramt af en voldsom hovedskade, da han stødte sammen med holdkammeraten Conor Coady i forsøget på at forhindre Mohamed Salah i at score for Liverpool.

Det lykkedes ikke.

Salah scorede, men var dog offside, så målet korrekt blev annulleret. Og netop Salahs offside-position kunne have forhindret Rui Patricios skade, hvis blot linievogteren havde løftet flaget og dommeren fløjtet.

Med indførelsen af VAR er dommerne dog instrueret i at lade spillerne afvikle situationen i tilfælde af, at linievogteren ser forkert. Efter aftenens episode møder den løsning igen kritik for at gamble med spillernes sikkerhed.

- Det var ulykken, der ventede på at ske. UIykken, som alle i fodbold kunne se komme, skriver Daily Mails klummeskribent Martin Samuel, der melder sig i koret af folk, der vil have dommerne til at dømme kampen frem for at overlade det hele til VAR-vognen.

Conor Coady tilser Rui Patricio efter deres sammenstød. Foto: Jason Cairnduff/Ritzau Scanpix

Rui Patricio stødte hovedet ind i Conor Coadys knæ. Foto: Jason Cairnduff/Ritzau Scanpix

Mohamed Salah scorede, men målet blev korrekt annulleret for offside efterfølgende - uden hjælp fra VAR. Foto: LAURENCE GRIFFITHS/Ritzau Scanpix

Rui Patricio fik behandling i 15 minutter, inden han blev båret fra banen. Foto: Jason Cairnduff/Ritzau Scanpix

Linievogteren havde da også styr på offside-kendelsen. Så snart Salah havde prikket bolden i mål, løftede han flaget.

- På det tidspunkt kunne Patricios liv være ændret permanent. Sporten slap af sted med det mandag. Næste gang er man måske ikke så heldig, skriver Martin Samuel med henvisning til hovedskaden, som portugiseren blev behandlet for på banen i 15 minutter.

Pep Guardiola og andre toptrænere har offentligt udtrykt utilfredshed med reglerne og opfordret dommerne til i større udstrækning at løfte flag og blæse i fløjten, hvis de er tilpas sikre på, at der er for eksempel offside eller frispark.

Wolves-manager Nuno Espirito Santo blev spurgt til hændelsen efter kampen. Han nægtede at bebrejde dommerne og kaldte loven tydelig, men sendte alligevel en stikkende bemærkning af sted.

- Dommerne holder flaget nede og spiller til fløjten. Der vil være disse situationer. Det bliver ikke den eneste gang, lød det fra Nuno Espirito Santo til BBC

Nuno Espirito Santo ville ikke bebrejde dommerne, som bare fulgte reglerne. Foto: Paul Ellis/Ritzau Scanpix

Manageren havde heldigvis godt nyt om sin målmand.

- Vi har lige modtaget en opdatering, og han er okay.

- Vi har allerede talt sammen. Når det handler om hovedet, bliver vi bekymrede, men han kommer til at komme sig, lød det.

Liverpool vandt kampen 1-0 på et mål af den tidligere Wolves-spiller Diogo Jota.

