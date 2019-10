Vanvid i storkamp! Ti mål i Liverpool

Der var mål på stribe, da Arsenal hjemme i London tog imod Liverpool i ottendedelsfinalen i den engelske Liga Cup.

De engelske storhold scorede fem mål hver i den ordinære spilletid, så det stod 5-5, inden Liverpool vandt efter straffesparkskonkurrence.

Dermed avancerer Premier Leagues tophold til kvartfinalen i turneringen.

Det var også gæsterne, der kom bedst fra start i kampen.

Efter blot seks minutters spil tog Liverpool hul på målfesten, da Alex Oxlade-Chamberlain sendte et indlæg ind mod Rhian Brewster. Det blev i stedet ramt af en uheldig Shkodran Mustafi i Arsenal-forsvaret, der sendte bolden i eget net.

Det lignede også, at det skulle blive 2-0 til et velspillende Liverpool-hold i kampens indledning, men i stedet blev det Arsenals Lucas Torreira, der stod for det næste mål.

Han opsnappede en ripost fra Caoimhin Kelleher i Liverpool-målet, som han sikkert sendte i kassen.

På tv-billederne lignede det dog, at Torreira stod offside, men målet blev godkendt, og til stor frustration for Liverpool-spillerne bliver VAR ikke benyttet i Liga Cup'en.

Arsenal var foran flere gange, men smed alligevel sejren væk. Foto: Andrew Yates/Ritzau Scanpix

De næste to mål stod Arsenal også for, og begge gange var det Martinelli, der satte bolden i kassen.

Kort før pausen gik brasilianeren dog fra at være målhelt til skurk, da han tacklede Liverpool-angriberen Harvey Elliott i feltet.

Dommeren dømte straffespark, og det omsatte James Milner sikkert og reducerede til pausestillingen 2-3.

Målorgiet fortsatte i anden halvleg.

Først opsnappede Ainsley Maitland-Niles en for kort tilbagelægning fra Liverpool, og i flot samspil med Mesut Özil, der netop er vendt tilbage efter en skade, kunne Maitland-Niles sende bolden i mål til 4-2.

Det lignede derfor en sejr til London-klubben, men Liverpool ville det anderledes. På fire minutter fik Premier League-topholdet udlignet.

Først på et drømmehug fra den tidligere Arsenal-spiller Chamberlain og kort efter på endnu et pragtmål fra belgieren Divock Origi.

Men Arsenal var ikke færdig med at finde netmaskerne. Med 20 minutter tilbage af kampen sendte Joseph Willock med et fantastisk skud bolden op i venstre målhjørne.

Dermed lignede det en afgørelse, men i tillægstiden hamrede Origi endnu et perlemål ind for Liverpool, og så skulle det hele afgøres i straffesparkskonkurrence.

Her scorede Liverpool på alle fem forsøg, men Daniel Ceballos blev skurken for Arsenal, da han brændte holdets fjerde skud.

Sent chok i Brøndby-nedtur: Færdig i pokalen

Pokal-brag aflyst: AaB nægter at spille

Superligaen Indefra: Rekordindkøb overrasket over Ståle

Afsløring: Personlig krise bag aflysning