Verdens dyreste blev matchvinder i drømmedebut

Den 630 millioner kroner dyre hollænder Virgil van Dijk er allerede begyndt at betale tilbage.

Med det første mål i et år sørgede den 26 årige forsvarsklippe for i debuten for, at Liverpool undgik omkamp i FA Cup'en mod bysbørnene fra Everton.

Hollænderen, som netop er blevet købt fra Southampton, blev matchvinder, da han i det 84. minut kom højst ved et hjørnespark, der blev headet ned i det korte hjørne.

Virgil van Dijk, der er verdens dyreste forsvarsspiller, kunne tidligere i kampen have bragt Liverpool foran med 2-0, men hovedstødet var meget dårligt og lige på Evertons målmand Jordan Pickford.

Og da Liverpools nye forsvarsgeneral kort efter igen havde bevæget sig frem, manglede han i den modsatte ende.

Hollænderen forsøgte forgæves at bremse en Everton-omstilling, som Islands største navn, Gylfi Sigurdsson endte med at sparke ind til 1-1.

Derfor lignede det længe, at Liverpool trods overvægt i spil og chancer skulle en tur til Goodison Park i næste uge, men Virgil van Dijk sørgede i stedet for at skaffe sig en drømmedebut med hovedstødsmålet til Liverpools sejr nr. 100 i det berømte Liverpool-lokalopgør.

Anfører James Milner bragte efter en godt en halv time hjemmeholdet foran på et straffespark, da gæsternes Mason Holgate rev Adam Lallana omkuld.

Liverpools manager Jürgen Klopp er endnu ikke blevet smittet af den ellers berømte engelske pokalfeber, og han undlod at bruge to af sine største navne.

Hverken årets afrikanske fodboldspiller Mohamed Saleh eller Barcelona-emnet, Philippe Coutinho var med i det berømte Merseyside-derby.

Modsat Mohamed Saleh var Sadio Mane til gengæld med i lokalopgøret, selv om angriberen fra Senegal havde været på den samme tur til Ghanas hovedstad, Accra som Egyptens Mohamed Saleh.

Det var en rejse på 36 timer for at blive hyldet for Afrikas næstbedste for efterfølgende at spille hele kampen mod Everton, mens Mohamed Saleh hyggede sig blandt tilskuerne.

