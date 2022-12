Liverpools dyre problem

Han kostede i omegnen af 600 millioner kroner, men det ligner han ikke en mand, som er værd.

Liverpools uruguayanske angriber Darwin Núñez brændte chance efter chance i kampen mod Aston Villa mandag aften på Boxing Day, og man må bare erkende, at det kæmpe beløb, som The Reds smed efter ham i sommer, slet ikke er blevet betalt tilbage.

Som udgangspunkt lyder ni mål i 19 kampe på tværs af alle turneringer slet ikke katastrofalt. Men ser man i stedet på de chancer, som den aggressive angriber formøbler, vil de fleste Liverpool-fans nok ryste på hovedet.

Ifølge BBC er han den angriber i ligaen med den ringeste effektivitetsprocent.

Han har kun scoret på 25% af sine 'store chancer', og det er det dårligste i ligaen.

Annonce:

Den tidligere Benfica-angriber, der bombede mål ind for det portugisiske storhold fik også en svær start på livet i Premier League, da han allerede i anden spillerunde fik direkte rødt for at nikke danske Joachim Andersen en skalle.

Det resulterede i tre kampes karantæne på sidelinjen for angriberen.

Jürgen Klopp håber nok, at Darwin Nunez for alvor for gang i målscoringen inden længe. Foto: Oli Scarf/Ritzau Scanpix

I kampen mod Aston Villa var den dyre angriber heller ikke i topform.

Núñez kom frem til en masse, men slutproduktet var tæt på ikke-eksisterende. De mange brændte chancer resulterede i, at Aston Villa-fansene begyndte at synge hånende sange ned mod Liverpool-angriberen.

Kampen endte med at blive en sand neglebider, indtil Stefan Bajcetic lukkede kampen med sin 3-1-scoring i det 81. minut.

Før det havde Mohamed Salah og Virgil van Dijk sørgede for en 2-0-føring til Jürgen Klopps tropper, men med alt for mange brændte chancer og en scoring af Ollie Watkins efter 59. minutter var kampen pludselig piv åben igen.

Annonce:

Aston Villa var tæt på flere gange, men det lykkedes aldrig for Unai Emerys mandskab af få banket udligningen i kassen, og dermed kan Liverpool rejse hjem til Merseyside med uhyre vigtige tre point.