Liverpools nye chance: - Egentlig utroligt

Med sejren på Old Trafford torsdag aften har Liverpool-supporterne fået et fornyet håb om en top 4-placering og dermed adgang til Champions League.

Seneste sæsons Premier League-mester ligger femmer med fire point op til Leicester og seks point op til Chelsea.

Liverpool mangler tre kampe. Leicester og Chelsea mangler to og møder hinanden i den ene, hvilket betyder, at i hvert fald det ene mandskab ikke kan hente seks point.

- Hvis Liverpool vinder de tre sidste kampe, så bliver de også nummer fire. Det er mit bud. På papiret er det et super godt program, siger TV3 Sports Premier League-ekspert Allan Kuhn til Ekstra Bladet.

- Men man må også se på, hvem Liverpool har haft giga-problemer med. Det var mod de hold, hvor man tænker, at den vinder de, men det har faktisk mest været på Anfield.

Liverpool-manager Jürgen Klopp jagter en plads i top 4. Foto: Dave Thompson/Ritzau Scanpix

Jürgen Klopps mandskab mangler allerede nedrykkede West Bromwich ude, Burnley ude og Crystal Palace hjemme. Burnley og Palace kan hverken nå europæiske pladser eller nedrykning.

- Liverpool er meget bedre nu, end de har været længe. Specielt efter Fabinho er kommet op på den centrale midtbane, og Thiago ser bedre ud, siger Kuhn.

TV3 Sports Premier League-ekspert tror, at Liverpool tager en Champions League-plads. Foto: Jens Dresling

70 procents chance

Allan Kuhn vurderer Liverpools mulighed for at komme i Champions League for at være højere end at misse den prestigefyldte turnering.

- At de stadig har chancen, er jo egentlig utroligt. Nu når man så får den gave og selv laver en super god kamp i går mod United, så vil jeg også tro, at Liverpool vinder de tre sidste kampe. Men denne her Premier League har været SÅ uforudsigelig.

- Det er kun én kamp, de skal misse, og de spiller tre kampe på kort tid, så jeg siger 70 procent.

- Det vil være helt suverænt at kunne slippe afsted med det (en CL-plads, red.) nu, efter den sæson de har haft.

