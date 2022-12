Liverpools nye juvel: Her er hans vilde tal

Det hollandske stjernefrø Cody Gakpo slog for alvor sit navn fast under VM i Qatar, hvor han var en af de helt store oplevelser for de orangeklædte.

Men det er ikke kun under VM, at den kommende Liverpool-spiller har været brandvarm.

I indeværende sæson har Gakpo således lavet utrolige 13 mål og 17 assists i bare 24 kampe i alle turneringer for PSV Eindhoven.

I Æresdivisionen, den bedste hollandske række, er Gakpo nummer et på topscorerlisten, hvor han har lavet ni mål og 12 assists.

Under VM lavede den 23-årige offensivspiller tre mål i fem kampe, inden Holland blev slået ud af turneringen af Argentina i kvartfinalen.

Efter den imponerende VM-præstation begyndte rygterne omkring Gakpo naturligvis straks at florere, og det så længe ud til, at Manchester United skulle være hans næste destination.

Men ud af det blå kom rivalerne fra Liverpool og lavede en købsaftale med PSV for næsen af rivalerne fra Manchester.

Ifølge engelske medier betaler Liverpool 37 millioner pund - godt 311 millioner kroner. Inklusiv bonusser løber handlen op i 45 millioner pund eller knap 380 millioner danske kroner.

Mirror skriver, at Liverpool formåede at hijacke handlen fra Manchester United, fordi Merseyside-klubben var villig til at betale en større sum med det samme, hvor en stor del af Manchester Uniteds bud var betinget af præstationsbonusser.

Liverpool er for tiden hårdt ramt af skader i offensiven, hvor stjerner som Diogo Jota, Roberto Firmino og Luis Diaz sidder ude.

Det forventes, at Cody Gakpo officielt præsenteres i klubben, når januar-transfervinduet åbner.