Løj sig til Liverpool: Blev afsløret på pressemøde

Den nu 39-årige Maxi Rodriguez er i sin karrieres absolutte efteråret men er fortsat aktiv i hjemlandet Argentina, hvor han er på kontrakt i Newells Old Boys.

Målræven blev i 2010 hentet fra Atletico Madrid til Liverpool, men nu afslører han, at han i den forbindelse så sig nødsaget til at stikke daværende Liverpool-manager Rafael Benitez en løgn for at få skiftet til at falde på plads.

- 'Rafa' forklarede mig, at det var meget vigtigt at kunne tale engelsk i omklædningsrummet. Så han spurgte mig, om jeg kunne engelsk, og jeg svarede ham'ja, selvfølgelig - vær helt rolig, siger Maxi Rodriguez ifølge Liverpool Echo.

- Jeg ønskede selvfølgelig ikke, at forhandlingerne skulle bryde sammen, så jeg fortalte en lille løgn.

Artiklen fortsætter under billedet..

Maxi Rodriguez fik sit skifte til Liverpool. Foto: PHIL NOBLE/Ritzau Scanpix

- Da jeg kom til England skulle der afholdes pressemøde, og Rafa sagde, at han ville tale først og at jeg så skulle fortsætte. Så blev jeg nødt til at tage fat i ham og sige: 'Ser du, Rafa. Jeg er nødt til at komme med en indrømmelse. Jeg kan ikke tale engelsk - det eneste, jeg kan sige, er 'hello'.

- Rafa svarede: Satans knægt.

- Vi kunne begge grine af det, og siden fik jeg lært mig engelsk.

Maxi Rodriguez var i Liverpool i to og en halv sæson, hvor det blev til 17 scoringer i 73 kampe.

Rafa Benitez blev snydt af sit nyindkøb. Foto: Daniel Ochoa de Olza/Ritzau Scanpix

