Lokalt medie afslører: Guardiola vil have spiller i Madrid

Ghanesiske Thomas Partey er kun startet i syv ud af 17 mulige La Liga-kampe i efteråret.

Flere gange har han udtrykt sin utilfredshed, og nu kan han være på vej videre. I hvert fald har Manchester City informeret Atletico Madrid om deres interesse.

Det er Manchester Evening News, der mener at vide, at 25-årige Partey er et transfermål for Pep Guardiola.

Tidligere på måneden sagde Thomas Partey selv ifølge Diario AS til TV-stationen Gol, at han indimellem ikke følte sig glad i Atletico.

Hos Atletico Madrid har Diego Simeone foretrukket at spille med Rodri, som kom til i sommer fra Villarreal sammen med Saul Niguez og Koke.

