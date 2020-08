Lokalt medie: Søster blev stukket

Harry Maguires søster blev stukket med 'et skarpt' objekt under urolighederne på Mykonos, hvor Manchester United-anføren blev anholdt. Det fortæller hans forsvarsadvokater ifølge lokalt medie

Manchester United-anføren Harry Maguire var lørdag morgen i retten, efter han torsdag nat blev anholdt i et slagsmål med en flok andre turister på ferieøen Mykonos.

Maguires forsvarsadvokater fortæller nu, at Daisy Maguire, der er søster til den højt profilerede fodboldspiller og med på ferien, blev stukket med et 'skarpt objekt' forud for optøjerne.

Det forlyder det fra lokalmediet Mykonos Voice ifølge The Guadian.

Maguire var lørdag formiddag for retten på Mykonos' naboø Syros, hvor han nægter sig skyldig i alle anklager.

Se også: Dårligt nyt for United-stjerne: Nye detaljer i feriedrama

Artiklen fortsætter under billedet:

Manchester United-anføren blev torsdag nat anholdt for at have deltaget i et slagsmål foran en bar på Mykonos. Han skulle angiveligt også have været i infight med politiet. Foto: Intime/Ritzau Scanpix

Maguire er efterfølgende blevet løsladt, og kan rejse til England, hvis han har lyst. Retssagen mod ham fortsætter tirsdag 25. august ved retten på Syros.

Politiet har ifølge BBC åbnet en sag mod Maguire, der indeholder forsøg på at bestikke en politibetjent, men også vold mod ordensmagten, modsætte sig politiets anvisninger, legemsskade og fornærmelse af ordensmagten.

Harry Maguire forlader her retsbygningen på Mykonos' naboø Syros. Manchester United-forsvaren ses midt i billedet med lyseblå skjorte og blå kasket. Foto: Intime/Ritzau Scanpix

Harry Maguires arbejdsgiver, Manchester United, har reageret på sagen, der involverer klubbens anfører.

'Klubben er opmærksom på hændelsen, der involverer Harry Maguire på Mykonos i går aftes. Vi har været i kontakt med Harry, og han er fuldt samarbejdsvillig med de græske myndigheder. Vi har ingen yderligere kommentarer på nuværende tidspunkt,' skriver klubben i en pressemeddelelse.

Se også: Slog og sparkede politiet

Sådan bruger Vejle millionerne