London-klub afviser voldsomt United-bud

336 millioner kroner var ikke nok.

Manchester United har en klar ambition om at skulle hente en højre back i sommerens transfervindue, og den engelske storklub har allerede udset sig Aaron Wan-Bissaka som manden, der skal styrke holdet.

Derfor har De Røde Djævle også afgivet et bud på den 21-årige englænder, men Crystal Palace har ifølge the Telegraph takket nej til de 336 millioner kroner, buddet lød på.

I stedet kan Manchester United blive tvunget til at skulle betale helt op mod 504 millioner kroner for Aaron Wan-Bissaka, som i løbet af de seneste sæsoner har udviklet sig til at være en stor profil for Crystal Palace i Premier League.

Han har fået flere kampe på det engelske U21-landshold, og takket være sine præstationer er han blevet sat i forbindelse med nogle af verdens største klubber.

