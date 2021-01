Lovpriser Jannik: Hvorfor henter Klopp ikke ham?

Han har haft en forrygende sæson i Southampton og vurderes til at være en af sæsonens bedste forsvarsspillere i Premier League. Nu sendes der igen ros i Jannik Vestergaards retning.

Denne gang er Martin Keown manden bag.

Den 54-årige englænder havde en stor karriere i Arsenals midterforsvar og er nu ekspert på engelsk tv, og han forstår ikke, hvorfor Jürgen Klopp, der mangler forsvarsspillere i Liverpool, tilsyneladende ikke har kigget på danskeren.

- Jeg har set Vestergaard spille for Southampton, og jeg vil gerne sige på TV, at jeg ikke har set en bedre forsvarsspiller i denne sæson, siger han til talkSPORT og fortsætter:

- Jeg har kigget på hans kontraktsituation, jeg forsøger ikke at skabe problemer for Southampton, og jeg tænkte, at det måske var en spiller, Jürgen Klopp ville gå efter.

- Han har haft en fantastisk sæson. Han er skadet i øjeblikket. Men det virker ikke til, at Jürgen har tænkt sig at gøre det.

- Han har nogle unge spillere i (Nathaniel, red.) Phillips og Ryan Williams, og lige nu bruger han to midtbanespillere på deres plads. Det tager selvtilliden fra de unge mænd, så det er ikke en let situation.

Southampton har tur i den, og træner Ralf Hasenhüttl brød helt sammen, da holdet slog netop Liverpool for nylig.

Keown sammenligner sågar Vestergaard med Virgil van Dijk.

- Det er hans spil med bolden, der minder mig om van Dijks. Jeg kalder det en stationær platform. Hvis man kigger på de to, hvordan de slår boldene, og hvordan de truer modstanderens midtbane og laver tacklingerne. Han er en stor fyr.

Både Virgil van Dijk, Joe Gomez og Joel Matip har kæmpet og kæmper stadig med skader.

