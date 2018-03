Luft til Wenger: Nye stjerner slår til i tiltrængt Arsenal-triumf

Arsenal havde inden søndagens kamp tabt tre kampe på stribe i Premier League, men den stime blev brudt på hjemmebane mod Watford.

Shkodran Mustafi åbnede scoringen allerede efter otte minutter, inden Pierre-Emerick Aubameyang og Henrikh Mkhitaryan begge kom på tavlen og gav lidt valuta for de mange millioner, Arsenal pungede ud for at hente dem til klubben i januars transfervindue.

Kickstartet af dødbold

Arsenal har ellers tabte de seneste to Premier League-opgør mod Watford, men frygten for en gentagelse forstummede otte minutter inde i kampen, da et præcist Mesut Özil-frispark blev headet kraftfuldt i nettet af Mustafi.

Arsenal havde flere gode tilbud i begyndelsen af kampen, men deres defensive problemer blev endnu en gang udstillet, og kun en velspillende Petr Cech var flere gange årsag til, at Watford ikke kom på tavlen i første halvleg.

Det gjorde Arsenal til gengæld igen i anden halvleg, da Aubameyang afdriblede den vikariende Watford-keeper Orestis Karnezis og sparkede bolden i tomt mål efter oplæg fra Henrikh Mkhitaryan, inden armeneren selv øgede til 3-0 - på oplæg af: Pierre-Emerick Aubameyang.

Aubameyang jubler over scoringen til 2-0. Foto: AP

I mellemtiden præsterede Troy Deeney dog et af sæsonens dårligere straffespark, da han misbrugte chancen for at score fra 11 meter med en afslutning i midten af målet - lige på Petr Cech.

Med sejren er Arsenal otte point efter Chelsea på femtepladsen, mens der fortsat er yderligere to op til Tottenham, der dog spiller senere søndag mod Bornemouth.

