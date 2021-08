Lukaku i imponerende comeback

Chelsea bød velkommen til en gammel kending i skikkelse af Romelu Lukaku i søndagens udekamp mod Arsenal i Premier League.

Angriberen, der for nylig blev købt i Inter, kvitterede med en fornem præstation og et mål, der var med til at skaffe en 2-0-sejr over londonrivalerne.

Danske Andreas Christensen spillede hele kampen i Chelsea-forsvaret.

Champions Leagues mesterhold fulgte dermed op på premieresejren med endnu en solid præstation og stryger til tops i den bedste engelske række, mens Arsenal i bunden fortsat leder efter de første point.

Fra 2011 til 2014 var Lukaku på kontrakt i Chelsea, men det var næsten otte år siden, han senest optrådte for klubben.

Belgieren havde aldrig scoret for det blåklædte mandskab, men det blev der hurtigt lavet om på i søndagens opgør.

Arsenal-stopperne Rob Holding og Pablo Marí var intet match for den stærke angriber, som stort set gjorde, hvad der passede ham i de fysiske dueller.

Efter et kvarter kastede det et mål af sig.

Med ryggen til mål holdt Lukaku først Mari på afstand, hvorefter han løb i feltet og skovlede Reece James' flade indlæg i netmaskerne.

1-0 blev til 2-0 20 minutter senere, da James supplerede sit oplæg med et mål i eget navn.

Den engelske landsholdsspiller blev spillet fri i højre side af feltet og hamrede bolden op i modsatte hjørne til 2-0.

Chelsea dominerede, og Arsenal syntes halvt begravet. Men efter pausen gik det bedre for hjemmeholdet.

Mens regnen piskede ned over Emirates Stadium, var Bukayo Saka tæt på med et forsøg, der blev rettet af på vej mod mål.

Og efter en time var Rob Holding få centimeter fra at stange reduceringen i nettet.

Arsenal-anfører Pierre-Emerick Aubameyang blev skiftet ind til sin sæsondebut med en halv time igen til stor glæde for hovedparten af de fremmødte tilskuere.

Men Lukaku var tættest på kampens sidste mål, da han med et lille kvarter igen fremtvang en stor redning fra Arsenal-målmand Bernd Leno, der boksede bolden på overliggeren.

Leno var også manden, der forhindrede en mindre ydmygelse fem minutter før tid, hvor Kai Havertz ellers kom fri i feltet til skud.