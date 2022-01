Lukkede munden på fan: - Han var ret chokeret

Leicesters danske målmand Kasper Schmeichel har siden sine Manchester City og Leeds dage nydt store succes i England. Tilværelsen i det engelske startede dog ikke lige så rosenrødt som den har været de seneste år i Leicester.

I en dokumentar med titlen Against The Odds fra tv-selskabet ITV åbner han op en svær periode i 2010/2011-sæsonen, hvor han var hos Leeds og ikke følte sig velkommen:

- De plejede at synge en sang: "din far er en idiot, men vi kan godt lide dig". Det var ikke ligefrem en varm velkomst, siger Kasper Schmeichel og fortsætter:

- Jeg mødte en Leeds-fan, efter jeg forlod stadion en dag, som var arrig, fordi jeg havde sagt, at jeg ikke følte mig velkommen. Jeg gav ham hånden, og sagde: "din far er en idiot, men jeg kan godt lide dig". Hvordan har du det?

- Han var ret chokeret, og sagde "det var bare for sjov". Jeg sagde: "okay, det er fint, det er sjovt for dig, men kan du lide, at jeg kalder din far det?. Han sagde selvfølgelig nej.

Leeds har generelt et stort had mod Manchester United, hvorfor de ikke bryder sig om Peter Schmeichel, da han i sin storhedstid vogtede buret i den engelske storklub.

Både Schmeichel og Leeds er siden gået hver til sit. Kasper Schmeichel har i snart 12 år vogtet buret i Leicester, mens Leeds er vendt retur til Premier League.