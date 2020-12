Lukker socialt medie efter fælt drop

Når familien Runarsson danser rundt om juletræet i morgen aften, er det næppe Runar Alex Runarsson, der synger for.

Den tidligere FC Nordsjælland-målmand fik en skrækkelig juleoptakt tirsdag aften.

Islændingen fik chancen fra start i Arsenals cupkamp mod Manchester City, og ikke nok med, at Runarsson og holdkammeraterne tabte 1-4, så præsterede målmanden også et gigantisk drop. Kort inde i anden halvleg fik et ellers harmløst frispark fra Riyad Mahrez lov til at passere hele vejen i netmaskerne, og det blev startskuddet til Arsenals nedtur.

Det blev samtidig startskuddet til et massivt stormvejr på Runarssons sociale medier, hvor ikke mindst Arsenal-fansene ikke ligefrem bidrog til, at islændingen kom i julestemning.

Kritikken har tilsyneladende været så massiv for målmanden, at han onsdag har valgt at lukke sin profil på det sociale medie Twitter. Trykker man sig ind på Runarssons profil, bliver man i skrivende stund mødt af et dødt link.

På Wikipedia, som alle frit kan redigere, har en Arsenal-fan også moret sig på bekostning af Runar Alex Runarsson. Her blev det tirsdag aften bemærket, at opgøret mod Manchester City også blev islændigens sidste for The Gunners.

