Lykkelig Højlund: - Jeg er så stolt

Rasmus Højlund fik sin debut for Manchester United, og det er han stolt over - men ikke helt af resultatet

Danmarks dyreste fodboldspiller fik søndag debut for en af verdens dyreste fodboldklubber.

Rasmus Højlund var efter sit sommerskifte til Manchester United nemlig blevet sin skade kvit og så fit, at han kunne lade sig skifte ind i storkampen mod Arsenal på Emirates Stadium.

Angriberen kom ind i stedet for Anthony Martial efter 66 minutters spil ved stillingen 1-1, og det så faktisk ud, som om han skulle være med til at spille tre point hjem til Manchester.

Men holdkammerat Alejandro Garnachos scoring kort før tid blev underkendt på grund af offside - og så gik det stærkt for Arsenal, der med to scoringer fik vendt kampen.

En bittersød debut for den 20-årige dansker, der dog i et opslag på Instagram alligevel kunne finde stoltheden frem:

'Jeg er så stolt over at have fået min debut Manchester United - drømmen blev en realitet. Vi var uheldige med resultatet i dag, men vi vil komme tilbage efter landsholdspausen. Nu er der fokus på Danmark,' skriver Højlund.

Han kan også glæde sig over, at han er en af to spillere, som manager Erik ten Hag fremhævede efter kampen:

- Jeg synes, at han (Højlund, red.) spillede rigtig godt. Men Anthony Martial leverede også en god præstation, sagde hollænderen, der dog var alt andet end tilfreds med dommerpræstationen.

Rasmus Højlund sled og slæbte i sin debut. Foto: Glyn Kirk/AFP/Ritzau Scanpix

Han mener, at et klokkeklart straffespark mod Rasmus Højlund blev overset i kampens døende sekunder, mens modstander Kai Havertz ikke fik advarsel for film, da et straffespark mod ham blev underkendt af VAR:

- Lad os starte med straffesparket, der blev dømt, men underkendt: Ingen advarsel. Og så frisparket mod Højlund i straffesparksfeltet, der ikke engang blev taget op af VAR.

- Og så det underkendte mål af Garnacho, som jeg mener er onside. Og det sidste mål, hvordan kan de godkende det? Der er klart frispark mod Jonny Evans, rasede manageren.

Han har tid til at sunde sig under landsholdspausen. Næste opgave for Manchester United er Brighton hjemme. Det er 16. september.