Lykkelig Thomas Frank: Nu skal jeg være fuld

Det var en lykkelig Thomas Frank, Sky Sports fangede efter playoff-finalen lørdag, hvor Brenford slog Swansea og omsider rykkede op i Premier League.

- Det er ikke til at beskrive. Det har været så lang en rejse med op- og nedture, sagde han, inden spillerne løftede ham op og bar ham væk.

Siden kom det:

- Denne gruppe spillere er fantastisk. Alle har spillet en stor rolle i det her. En eller anden sagde til mig, at vi havde brug for to hænder og ti fingre for at løfte trofæet, og det har vi gjort.

- I vores tiende forsøg, sagde han med henvisning til de ni foregående gange, Brentford har spillet playoff-finaler gennem tiden uden at vinde.

- Lige nu har jeg lyst til at drikke mig fuld, og så bekymrer vi os om Premier League i morgen, kom det bramfrit.

Målscorer Emiliano Marcondes var blandt kampens bedste, og det var ingen dårlig timing, når man tænker på, at hans kontrakt udløber 1. juli.

- Når ejeren får noget at drikke, kan det godt være, jeg begynder at snakke om en ny kontrakt, kom det med et grin fra den tidligere FCN-profil til Sky Sports.

Hans mål var fænomenalt og understregede, at Brentford netop den dag var umulig at bide skeer med.

De erobrede bolden i eget straffesparksfelt, og en lang bold kom op til Bryan Mbuemo ved midten. Han drev fremad, mens Mads Roerslev stormede frem fra eget felt og modtog bolden fra holdkammeraten på kanten af Swansea-feltet. Roerslev kiggede op, så Marcondes i den anden ende af feltet og centrede til den umarkerede landsmand, der resolut tonsede bolden i nettet.

Da havde Ivan Toney scoret til 1-0 på straffespark.

- Det er skørt. Det er det bedste omklædningsrum, jeg nogensinde har været i. Nu er jeg i Premier League med den bedste samling gutter, jeg kunne drømme om, kom det fra Toney efter kampen.

Han slutter sæsonen som topscorer i The Championship med 30 mål – og ti målgivende afleveringer.