Lyn-afsked lurer i United: Mourinho i krig med superstjernen

Manchester Uniteds franske midtbanespiller Paul Pogba kan være på vej til et snarligt farvel til Old Trafford, hvis José Mourinho forbliver som manager i klubben.

Det skriver den engelske avis Mirror, der samtidig fortæller, at forholdet mellem de to er blevet mere og mere anstrengt i løbet de seneste uger.

Ifølge en af avisens kilder så er forholdet mellem de to så dårligt, at Paul Pogba har gjort det klart, han ikke vil være der, hvis Mourinho fortsætter.

Kræver frihed

Kollisionen mellem de to skyldes uenigheden om, hvor franskmanden er bedst på banen, og det resulterede efterfølgende i, at Pogba blev udeladt af startopstillingen til Champions League-kampen mod Sevilla.

Franskmanden var tilbage i 2-1 sejren over Chelsea, men den tidligere Manchester United-spiller Gary Neville mener, at Paul Pogba har det svært i Mourinhos system, som er baseret på stor disciplin hos spillerne.

- Jeg tror, han er bedre, når han er i en fri rolle, fortalte Neville til Sky Sports.

Gary Neville husker tilbage på Manchester Uniteds midtbane, da han selv var aktiv i klubben. Her lykkedes det Sir Alex Fergusson at spille med to kreative midtbanespillere, uden at det gik udover forsvaret.

- Jeg husker, da Veron kom til United og spillede sammen med Scholes. De havde begge frie roller, men der var en struktur over det, de gjorde.

- Hvis Scholes gik frem, ville Veron blive tilbage, og hvis Veron gik frem, blev Scholes tilbage.

Ligheder

Den tidligere engelske landsholdsspiller mener, at Veron og Pogba har mange lighedspunkter, og at disse spillere kræver en mængde af frihed.

- Pogba minder meget om Veron, i den måde han læser og ser spillet på. Min opfattelse er, at du skal bruge hans styrker, og hvis du spiller ham på midtbanen, må du acceptere, at han ikke altid vil være, hvor du vil have ham til at være.

Hvis Mourinho skal have det mest optimale ud af Pogba, så mener Neville, at den portugisiske træner skal til at ændre sin formation.

. Jeg tror, ​han er bedre i tremands-midtbane. Manchester United vidste, hvad de fik, da de hentede ham, og i sidste ende skal de udnytte hans styrker.

