Lyseblå mester-march

Med formstærke Ilkay Gündogan i spidsen tværede Pep Guardiolas tropper modstanderne fra Tottenham ud, og det er svært at se, hvordan de skulle misse guldet

Bedømt på holdets nuværende form skal meget vist gå galt, hvis ikke Pep Guardiolas lyseblå tropper sparker det engelske mesterskab hjem.

Og hvis ikke hans angribere kan gøre det, så har den karismatiske træner et træfsikkert, tysk bud fra den centrale midtbane i Ilkay Gündogan, der mod Tottenham trak et straffespark fra danske Pierre-Emile Højbjerg, før han nettede to gange selv.

Grafik: Sofascore

Manchester Citys sejre på 3-0 var ikke et mål for stor, selv om Harry Kane i det 14. minut hamrede et frispark på det øverste af stolpen.

Syv minutter senere stødte Gabriel Jesus sammen med danskeren i feltet, og var straffesparket ikke soleklart, var udførelsen det heller ikke.

Hugo Lloris havde således labben på Rodris forsøg, og det havde han såmænd også, da Gündogan kort efter pausen reelt lukkede kampen.

Ydmygelsen blev fuldendt ved, at City-keeper Ederson blev noteret for en assist, da han fra eget felt sendte Gündogan afsted i en duel med Davinson Sanchez, der på pinlig vis skvattede undervejs.

Ilkay Gündogan fik et straffespark og øgede derefter selv med to kasser. Foto: Rui Vieira/AFP/Ritzau Scanpix

Med sejren bringer Manchester City, der nu er ubesejrede i 15 kampe i træk, sig klart i spidsen for Premier League, hvor Tottenham til gengæld glider endnu et par pladser ned i feltet og får svært ved at nå med i Europa.

Spørgsmålet er, om ikke manager Jose Mourinhos stol for alvor vakler under ham efter det fjerde nederlag i fem kampe.

Pierre-Emile Højbjerg og Tottenham havde en frygtelig aften i Manchester. Foto: Ritzau Scanpix

