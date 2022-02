Må skuffe danske Eriksen-fans

Christian Eriksen har ikke kun et fint træf på bolden. Den nybagte Brentford-spiller har også sparket nyt liv i danske fodboldfans’ interesse for at komme til fodbold i England, der i forvejen var stor.

Det bekræfter såvel klubben som de rejseaktører, Ekstra Bladet har talt med, men desværre må de også skuffe de forventningsfulde.

- Jeg bliver nærmest spamet til om Eriksen. Der er flere henvendelser om dagen, siger Johnny Stefansen fra rejseguiden Londonklubber.dk

- Men jeg har desværre ingen partner, der er helt skarp på Brentford, som har et lille stadion og gerne vil sælge deres billetter lokalt.

- Brentford er desværre lukket land lige nu, men vi håber, at de i næste sæson åbner lidt op for hospitality-billetter (VIP-pladser med blandt andet spisning inkluderet, red.), supplerer Ketil Forsé Staal fra Fantravel.dk, der til gengæld har mærket et boom i efterspørgslen på Brentfords udekamp mod Manchester United 30. april.

I Brentford er man helt på det rene med, at klubben har fået en dansk fanbase, og den har fået endnu et boost med Christian Eriksens ankomst. Foto: Claus Bonnerup

Christian Eriksen er klart den største profil i danskerkolonien, som hidtil ikke har trukket stort i landsmændene, siger Jonathan Witt fra Travelsense.

- Brentford er en likeable og hyggelig klub. Historien er god. Men hidtil har der skullet et stort hold på besøg for at skabe interesse. Det er et stadion med plads til 17.000, og hvis du er heldig, kan du få lov at købe en hospitality-pakke.

Han har haft mange snakke med folk i og omkring klubben og forklarer, at den i sin første sæson i Premier League har valgt ikke at skrive under med nogen bureauer men i stor stil også benytter sig af den interne billetbørs, ’exhange', hvor medlemmer kan kigge efter ledige billetter, andre ikke skal bruge.

Der har været efterspørgsel på Eriksen-trøjer fra det meste af verden, fortæller en talsmand fra Brentford. Foto: Peter Cziborra/Ritzau Scanpix

En talsmand for Brentford oplyser til Ekstra Bladet, at sæsonens sidste hjemmekampe næsten var udsolgt, da Christian Eriksen blev præsenteret.

Han fortæller, at den danskerdominerede klub er helt bevidst om, at man er ved at opbygge en dansk fanbase, og at man ligeledes er opmærksom på, at der bor en danskerkoloni på mindst 50.000 i London-området.

Derfor vil der muligvis blive etableret særlige dansker-tiltag, men klubben er ved at udvikle et generelt loyalitetsprogram for medlemmer, så man undgår, at for mange havner på den sorte børs.

Læs her, hvordan du bedst og billigst kommer til engelsk fodbold.