Målmandsdrop redder Liverpool

Liverpool var tæt på at sætte vigtige point til mod Sheffield United, men med en scoring i anden halvleg efter et målmandsdrop, sikrede det engelske tophold med nød og næppe en sejr på 1-0. Dermed udbygger holdet sit forspring ned Manchester City, som spiller senere lørdag.

Liverpool skulle dog bruge et stykke tid på at åbne op for et hårdt kæmpende Sheffield United-mandskab, selv om topholdet i første halvleg kom frem til et par fine chancer.

Midt i første halvleg var Sadio Máne således tæt på at bringe Liverpool på sejrskurs, da han fik en friløber, men hjemmeholdets keeper, Dean Henderson, kom godt ud af sit mål og generede akkurat Liverpool-angriberen så meget, at han tippede bolden et godt stykke over målet.

Máne var på spil igen kort før pausen, da han blev spillet helt fri inde i hjemmeholdets felt, men angriberen var uskarp på ny og udnyttede ikke den store mulighed.

Derfor var stillingen fortsat 0-0 efter de første 45 minutter.

Sheffield United holdt fortsat stand, da vi rundede en time på kampuret. Hjemmeholdet var også farlige i et par enkelte situationer. Især på dødbolde lå hjemmeholdet hele tiden og lurede på de mindste muligheder.

Det er dog ikke for sjovt, at Liverpool blot har lukket fem mål ind i sæsonens første syv kampe. Derfor blev det heller ikke farligt for alvor for det undertippede hjemmehold.

I stedet fortsatte Liverpool med at forsøge at fremtvinge en afgørende scoring, der kunne udbygge forspringet ned til rivalerne fra Manchester City for en stund.

Artiklen fortsætter under billedet:

Sheffield Uniteds målmand, Dean Henderson, fik en uheldig hovedrolle, da han lavede et stort målmandsdrop. Foto: Phil Noble/Ritzau Scanpix

Og efter 70 minutter kom forløsningen så for Liverpool, da Georginio Wijnaldum tog chancen fra distancen og via et kæmpe målmandsdrop af Dean Henderson, kunne topholdet lidt heldigt bringe sig foran med 1-0.

Mere skete der ikke i opgøret, og dermed kunne Liverpool tage fra Sheffield med en smal 1-0-sejr i bagagen på et lidt heldigt mål efter et målmandsdrop.

Dermed udbygger Liverpool sit forspring til otte point ned til Manchester City, inden de forsvarende mestre senere lørdag møder Everton på udebane.

