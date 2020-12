Målrig topkamp

Manchester United kom foran to gange, men Leicester fik svaret igen begge gange, og Schmeichel og co. indtager derfor stadig Premier Leagues andenplads

Mens mange har juleaften som det store højdepunkt i december, er der nok lige så mange fodboldelskere, som også ser frem til Boxing Day.

Helligdagen begyndte med et topbrag fra Premier League, da Kasper Schmeichel og Leicester tog imod Manchester United. Nummer to mod tre.

Allerede efter et minut brændte Uniteds Marcus Rashford en gigantisk chance. Han var helt fri på kanten af det lille felt, men headede over Kasper Schmeichels mål.

Næste gang han fik muligheden, var angriberen mere kold i afslutningsøjeblikket.

Bruno Fernandes kastede sig ned i en bold på kanten af feltet og fik den akkurat styret videre til Rashford.

Han bankede hårdt til bolden med indersiden og sendte den fladt i det lange hjørne forbi den danske landsholdskeeper. Rashfords 50. mål i Premier League-regi.

Englænderen skulle lige have rettet sigtekornet til, men så fandt han også vej forbi Schmeichel. Foto: Glyn Kirk/Ritzau Scanpix

Dermed gik United forbi netop Leicester og op på andenpladsen i live-stillingen.

Men den position holdt dog kun ganske kort tid. Efter en halv time modtog Leicesters Harvey Barnes bolden, da Bruno Fernandes forsøgte sig med en tunnel tæt på eget felt.

Barnes tog et par træk og huggede så bolden hårdt i mål tæt op af den ene stolpe.

Barnes skulle ikke bruge langt betænkningstid, da han først fik muligheden. Foto: Carl Recine/Ritzau Scanpix

Efter pausen skulle der gå et kvarter, før et af holdene igen rørte på sig. Rashord kom igennem, og mens han i første halvleg havde et forsøg over og scorede et mål, fik Schmeichel denne gang hånden på.

Danskeren kastede sig ikke, men blev stående og kunne derfor levere en flot redning.

Senere var han prisgivet. Indskiftede Edinson Cavani fandt Bruno Fernandes i dybden, og Uniteds helt store talisman i denne sæson svigtede ikke.

Schmeichel kunne ikke gøre meget ved 1-2-målet. Foto: Carl Recine/Ritzau Scanpix

Portugiseren lagde sikkert bolden forbid Schmeichel. Men igen var United ikke mange minutter på den virtuelle andenplads.

Ayoze Perez sendte en hård bold i feltet, og med en af ligaens bedste målnæser opsnappede Jamie Vardy naturligvis det som den første. Med hjælp af en afrettelse fra Axel Tuanzebe udlignede bomberen til 2-2.

Leicester beholder dermed andenpladsen, inden både Chelsea og Everton skal i aktion senere på Boxing Day.

Leicester har med en kamp mere ét point ned til United på tredjepladsen.

Solskjær skuffet

Det var en ærgerlig Manchester United-manager, som ikke fik tre point med fra King Power Stadium.

- Det var skuffende, vi ikke vandt. Vi havde mange store chancer, og vi kunne have afgjort det, men vi mødte et farligt hold, og målet fra Vardy viser hans kvalitet, siger Ole Gunnar Solskjær i et interview vist på TV3+ efter kampen.

- Begge mål (Leicesters, red.) skulle være lukket hurtigere ned. Især det første. Ved det andet skulle vi have stoppet indlægget. Vi ser altid på de indkasserede mål, og om vi skulle have gjort noget bedre.

De tjente mest: Kong Christian på tronen

Til afhøring hos Brøndby-legenden Bomber Bo