Måtte have ilt efter første møde med Ronaldo

For 17 år siden besejrede Sporting Lissabon Manchester United med 3-1 i en testkamp, som markerede indvielsen af portugisernes nye hjemmebane, og det blev på mange måder en kamp, som var med til at skrive historie.

Hos hjemmeholdet huserede en 18-årig angriber ved navn Cristiano Ronaldo, og han leverede en præstation, der fik alle til at tabe kæben.

Ronaldo (th) fik United-spillerne til at spærre øjnene op. Foto: AP

Manchester United startede med spillere som Eric Djemba-Djemba, David Bellion, Fabian Barthez og Rio Ferdinand på banen, og sidstnævnte husker stadig oplevelsen i den portugisiske hovedstad.

- I pausen havde John O'Shea brug for et iltapparat. Han sad og var i stor smerte. Vi sagde til ham, at han skulle markere Ronaldo tættere, men han kunne ikke engang svare os, siger Rio Ferdinand ifølge Daily Mail og tilføjer:

- Retfærdigvis skal det siges, at Paul Scholes, Nicky Butt og jeg stod og sagde; 'Den knægt er utrolig. Vi er nødt til at købe ham'.

Det budskab var Alex Ferguson helt enig i, og ganske få dage senere købte Manchester United Cristiano Ronaldo i Sporting Lissabon for lidt mere end 100 millioner - det gjorde Ronaldo til datidens dyreste teenager.

Ronaldo landede snart i Manchester Uniteds fold. Foto: Getty Images

John O'Shea fik vejret igen. Foto: Andy Hooper/ Daily Mail/ Rex

- Bussen var forsinket i halvanden time (efter kampen mod Sporting, red.), og vi fik at vide, at det skyldtes, at klubben var i gang med at købe Ronaldo, fortæller Rio Ferdinand.

Cristiano Ronaldo tørnede ud for Manchester United i seks år og scorede 118 mål for klubben, inden han i 2009 blev solgt til Real Madrid for 700 millioner kroner. Siden sommeren 2018 har Cristiano Ronaldo repræsenteret Juventus.

Portugiseren har fem gange vundet Ballon d'Or.

Ronaldo på græs for United. Foto: AP

Se også: Du griner når han dukker hovedet

Se også: Medie: Juventus har ikke længere råd til Cristiano Ronaldo