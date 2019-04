Madrid-legende: - Hellere Eriksen end Pogba

Slutspillet om Christian Eriksens fodboldfremtid nærmer sig den afgørende fase.

Til sommer har den danske midtbanestjerne kun et år tilbage af kontrakten med Tottenham. Det har topklubber i både England og resten af fodbold-Europa for længst luret, og i snart et år er Eriksen igen og igen blevet mødt med spørgsmål om sin fremtid.

Spørgsmål, der oftest bliver afvist af den tilknappede dansker.

Især mægtige Real Madrid ligner en seriøs bejler. Også selvom 'Los Blancos' allerede er sat i forbindelse med superstjerner som Eden Hazard, Kylian Mbappé og Paul Pogba.

Sidstnævnte ligner med sin position på den centrale midtbane den største hindring for Christian Eriksen på vejen mod Santiago Bernabeu.

Men hvis man spørger Jorge Valdano er der ingen tvivl om, hvem cheftræner Zinedine Zidane skal overtale præsident Florentino Perez til at købe.

Svaret er Christian Eriksen, og selvom argentineren ikke længere er i Real Madrid, er han heller ikke bare endnu et navn i rækken af mere eller mindre tilfældige eksperter.

Således har Valdano både en fortid som spiller og sportsdirektør i klubben, ligesom han var med til at vinde VM med Argentina i 1986, hvor han i øvrigt scorede i finalen mod Vesttyskland.

- Jeg kan godt lide Pogba, men jeg er ikke entutiastisk. Jeg synes ikke, han kan sammenlignes med Eriksen på grund af hans spillestil. Pogba får mig altid til at spekulere på, om han spiller med den fornødne passion, siger Jorge Valdano til El Transistor.

Han foretrækker i stedet danskeren, der har mere at tilbyde offensivt.

- Real Madrid har brug for kvalitet oppe foran, hvor de er nødt til at blive farligere med bolden. Og det kan spillere som Eriksen eller Hazard tilføre, fastslår Valdano, som ikke er i tvivl om, at der kommer stjerner til den spanske hovedstad, når transfervinduet åbner igen.

- De er nødt til at hente spillere, der hæver kvaliteten - og løfter begejstringen. Det bliver en meget lang sommer, forudser han.

Selvom Christian Eriksen kun har et år tilbage af kontrakten, har flere engelske medier vurderet, at Tottenham vil kræve op mod 900 mio. kroner for at slippe ham.

Det ventes dog, at London-klubben i sidste ende er villige til at 'nøjes' med et beløb på den dyre side af en halv milliard danske kroner.

