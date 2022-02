Magiske minutter: Eriksen er tilbage

Christian Eriksen fik lørdag comeback på fodboldbanen. Han var en del på bolden, og det blev aldrig helt farligt, men kreativiteten i Eriksens afleveringer lover godt for de kommende kampe

Miraklet er fuldendt.

259 dage er det siden, at Christian Eriksen faldt om med hjertestop i Parken.

Nu er han tilbage som professionel fodboldspiller i en officiel kamp. Efter 51 minutter og 22 sekunder blev den danske stjerne sendt i aktion for Brentford.

Kort inde i anden halvleg satte Eriksen i høj fart. Han ville tilbage til det, han elsker så meget. Foto: Peter Nicholls/Ritzau Scanpix

Mathias Jensen gik ud. Den omvendte indskiftning i forhold til EM-kampen mod Finland i sommer.

De 17.000 tilskuere på Brentford Community Stadium - også Newcastles fans - rejste sig op og gav lange klapsalver til Eriksen. Magiske minutter og kuldegysninger for alle pengene!

Han blev sendt på en noget nær umulig opgave. I hvert fald hvis der skulle point på kontoen. Danskerklubben var bagud 0-2 og havde fået en mand smidt tidligt ud i første halvleg.

Tog straks ansvar

Efter bare et halvt minut havde Eriksen bolden på fødderne på kanten af Newcastles felt. To hurtige berøringer med højrefoden. Bolden røg fluks over til venstreskøjten, hvorefter han mistede den.

Anden gang han havde bolden blev den slået op mod holdkammeraterne, men kuglen nåede ikke frem. Også i tredje omgang var der heller ikke succes med afleveringen, omend den danske nummer 21 fik bolden i en noget svær position.

Eriksen var en del på bolden, trods Brentford var i undertal. Foto: Peter Nicholls/Ritzau Scanpix

Senere forsøgte Eriksen sig med en af sine velkendte dybe afleveringer. Fra omkring midtercirklen sendte han bolden hårdt i feltet, men holdkammerat Rico Henry kunne akkurat ikke nå frem til den.

Eriksen satte sig straks på dødboldene og sparkede et indadskruet hjørnespark i feltet - dog lige i fødderne på den første Newcastle-spiller.

Som vi kender Eriksen bedst, tog han straks ansvar på den centrale midtbane og tilbød sig meget i spillet.

I tillægstiden leverede han en fremragende halvliggende aflevering lige op i fødderne på Ivan Toney.

De mere simple afleveringer lykkedes han godt med, mens de mere risikable og chanceskabende afleveringer imidlertid flere gange manglede præcision. Der mangler naturligvis kampform, hvilket kommer de næste mange uger, men tegningerne til noget kreativt var trods alt tydeligt til at få øje på.

Eriksen og Brentford taber 0-2 i danskerens comeback, og nedrykningsstregen er nu kun tre point væk. Danskeren kan dog blive talismanen og den X-faktor, som London-klubben får brug for i de resterende kampe.