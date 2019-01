Manager afslører: 'Kendte' klubber jagter Pierre-Emile

Den danske landsholdsspiller Pierre-Emile Højbjerg har siddet ude de senere kampe, fordi han har afsonet karantæne for det røde kort, han fik i opgøret mod Manchester City sidst i december.

Men nu er han tilbage, og det glæder den østrigske manager Ralph Hasenhüttl, der har givet danskeren anførerbindet.

23-årige Højbjerg, der har en fortid i tysk fodbold og Bayern München, er blandt sit holds bedste, og nu fortæller Southamptons manager faktisk, at de gode præstationer har betydet, at der er interesse for midtbanespilleren.

Det fortalte Ralph Hasenhüttl på et møde med fans - et såkaldt 'fans forum' - ifølge flere engelske medier, der var til stede - blandt andre Daily Star.

- Jeg har savnet ham de sidste kampe. Jeg ved, at der er mange gode og kendte klubber i Europa, der har ham på deres liste.

- Vi ved, at vi ikke er den eneste klub i Premier League. De store klubber jagter hele tiden de gode spillere. Jeg vil tro, vi har nogle spillere, der er i søgelyset hos de klubber.

- Tag for eksempel Pierre, der er en spiller, der har masser af de ting, jeg vil have fra en spiller på mit hold.

- Han er en af de spillere, man kan bygge et hold rundt om. Han er meget professionel, arbejder hårdt og og er en af vores vigtigste spillere, sagde Hasenhüttl.

Artiklen fortsætter under billedet...

Pierre Emilie Højbjerg fra et par rosende ord med på vejen fra Southampton-manager, Ralph Hasenhüttl. Foto: Peter Nicholls.

Højbjerg startede svagt i Southampton, men har bidt sig fast og er fast mand nu. Også på landsholdet er han kommet tilbage i varmen hos landstræner Åge Hareide. En af forklaringerne på, at det går Højbjerg godt, er, ifølge Hasenhüttl, danskerens store dedikation til spillet.

- Han er meget passioneret, har en god mentalitet og er en utrolig afslutter, fordi han har hasesener, som jeg aldrig har set mage før.

- Hvis han har sine korte shorts på, ser det utroligt ud, sagde manageren.

Højbjerg har spillet 17 ligakampe denne sæson og har sat tre kasser ind. Han har dog også raget to røde kort til sig.

Southampton ligger nummer 15 i Premier League med 22 point efter 23 kampe. Klubben har tre point ned til Cardiff, der er under stregen.

