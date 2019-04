Manager afslører nyt om Eriksens fremtid

Gennem længere tid har der været alarmerende tavshed omkring Christian Eriksens situation i Tottenham.

Ingen forlydender om forhandling mellem de to parter i de engelske medier og til gengæld spandevis af historier om mulige destinationer i de andre store europæiske fodboldlande.

Nu giver Spurs-manager Mauricio Pochettino endelig lidt information fra sig: Klubben vil forhandle kontrakt med danskeren, når sæson er forbi.

- Det er en meget speciel situation, sagde han efter Brighton-kampen, hvor Eriksen blev matchevinder.

- Jeg håber og ønsker, at Christian bliver hos os i fremtiden, men jeg tror, at både vi og Christian er åbne, så vi må se, hvad der sker.

- Det er for tæt på slutningen på sæsonen, og der er masser af tid til at tale efter. Det vigtigste nu - ikke bare for ham, men for alle - er at holde fokus på det, vi gerne vil opnå.

Finten med at vente til efter sæsonen er, at begge parter ville vide, hvad de går ind til. Potentielt kan klubben stå med et Champions League-trofæ i hånden...

Foto: Ritzau Scanpix

Kontrakten med Eriksen løber til sommeren 2020.

Spurs er presset til at finde en hurtig løsning, da playmakerens pris ved et salg vil være højest denne sommer. Venter klubben et halvt år vil de være presset af det snarlige udløb og kan ikke forlange så meget for deres guldfugl.

Allerhelst vil de nok bare gerne beholde ham, men den danske stjerner har alle trumferne på hånden nu, så han behøver ikke at haste noget igennem.

Eriksen selv holder dog fokus stift rettet mod spillet på banen. Han var meget glad for, at holdet fik resultatet, der sender dem foran de andre top-3-bejlere.

- Det er meget vigtigt, at vi bliver, hvor vi er. Vi så de andre resultater, så vi vidste, hvad der var på spil. Vi skulle vinde, der var ikke andre muligheder.

