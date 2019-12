Manager bitter efter VAR-scoring: Det suger livet ud af mig

Chris Wilder var ikke tilfreds.

Hans Sheffield United-mandskab havde tabt 2-0 til Newcastle United, hvilket i sig selv var ærgerligt.

Men Wilder var bitter over især scoringen til 2-0, der reelt knækkede Sheffield-mandskabet efter 70 minutter.

For i hans optik var situationen virkelig elendig håndteret af dommerne i kampen.

Situationen var den, at Andy Carroll på kanten af offside helt oppe ved midterlinjen headede en bold videre til Jonjo Shelvey, der pludselig befandt sig helt alene på en motorvej mod United-målet.

Han afsluttede køligt og scorede sikkert bag Dean Henderson til 2-0.

Sheffield-spillerne var stoppet op, da Shelvey modtog bolden. For linjedommeren vinkede jo med flaget. Så der var offside.

Det var dommer Stuart Attwell ikke helt enig med dem i. Han var i tvivl og ville efterfølgende lade VAR afgøre situationen, hvis der blev scoret.

Jonjo Shelvey kunne først juble flere minutter efter han havde scoret målet til 2-0.

Men da var Sheffield-spillerne stoppet op. Og dermed fik Shelvey helt frit lejde til at afgøre sagerne.

Dommer Attwell tog sig tid til VAR, men billederne viste, at Andy Carroll ikke havde været offside, da han headede bolden videre. Og dermed havde linjedommeren altså taget fejl.

Målet blev godkendt.

Og så skummede Chris Wilder.

- Alle på banen stoppede. Jonjo Shelvey var nonchalant og tog chancen (fortsatte mod mål, red.). Shelveys kropssprog fortalte mig, at han havde set linjedommerens flag, og at vidste, at han ville være offside, sagde han til BBC efter kampen.



- Spillet har ændret sig, og det er fuldkommen anderledes end det, jeg oplevede som 16-årig - spillet har ændret sig på et splitsekund. Jeg ved ikke, hvor vi er på vej hen, men det suger livet ud af mig og fansene, sagde han bittert.



