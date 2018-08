Manchester City gik mål-amok: Dansker-klub knust i Premier League

Den danske målmand Jonas Lössl måtte for anden gang i denne sæson se med fra sidelinjen, da Huddersfield blev skudt i sænk i Premier League.

Her tabte danskerklubben søndag med hele 1-6 til mesterholdet Manchester City.

Lössl var fast mand i målet for Huddersfield i sidste sæson, men Huddersfield-manager David Wagner har efter sommerferien foretrukket engelske Ben Hamer og forvist danskeren til bænken.

Måske er der bedre tider på vej for Lössl, for Ben Hamer gjorde sig uheldigt bemærket ved to af Citys scoringer i første halvleg.

Englænderens første fejl kom efter 25 minutter. Her sendte Manchester Citys målmand Ederson en bold i dybden til Sergio Agüero.

Hamer gik frem i feltet i et forsøg på at presse angriberen, men blev fanget på mellemhånd, med det resultat at Agüero kunne sparke bolden over målmanden og ind i et tomt Huddersfield-mål.

Ti minutter senere så Hamer igen skidt ud, da han ikke kunne holde fast på et indlæg fra Citys Benjamin Mendy. Det udnyttede Agüero, der nemt kunne sparke bolden i mål til 3-0, efter Gabriel Jesus fem minutter tidligere havde gjort det til 2-0.

En reducering kort før pausen gav lidt håb til Huddersfield, der søndag måtte undvære Mathias "Zanka" Jørgensen for første gang, siden danskeren skiftede til klubben sidste sommer.

Men håbet blev tre minutter inde i anden halvleg hurtigt slukket af Citys David Silva, der bragede bolden i mål direkte på frispark.

4-1-føringen fik dog ikke de forsvarende mestre til at lette foden fra speederen.

Med et kvarter igen fuldendte Sergio Agüero sit hattrick, da han satte ydersiden på et indlæg fra Benjamin Mendy og gjorde det til 5-1.

Ti minutter senere blev det til slutresultatet 6-1.

Bolden blev sendt i nettet af Huddersfields Terence Kongolo, der var uden skyld, da bolden endte med at ramme hollænderen, efter at Ben Hamer afværgede et hårdt skud på tæt hold fra Leroy Sane.

Manchester City har med søndagens sejr indledt sit titelforsvar med to sejre i to kampe.

