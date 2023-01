Manchester City haler ind på Arsenal med smal sejr

Manchester City kommer tættere på mesterskabet, mens Chelsea kommer længere væk fra Champions League-pladserne.

Det er konklusionerne efter torsdagens Premier League-møde mellem de to mandskaber på Stamford Bridge i London.

City hentede en smal 1-0-sejr i udekampen på et mål af Riyad Mahrez i anden halvleg og halede dermed ind på førerholdet Arsenal.

Arsenal spillede tirsdag 0-0 med Newcastle, og forspringet til City er nu på fem point.

Chelsea har været svagt kørende og har nu blot vundet én af de seneste otte ligakampe. Vejen til top-4 og Champions League-pladserne begynder efterhånden af se besværlig ud.

Efter 17 kampe er holdet på tiendepladsen med ti point op til ligaens førende kvartet.

Der var ellers gode takter i torsdagens storkamp.

Forsvaret formåede at lukke ned for den hyperfarlige nordmand Erling Haaland, men som så ofte før manglede de blåblusede Chelsea-spillere selv skarphed.

Skader til Raheem Sterling og Christian Pulisic tvang Chelsea-træner Graham Potter til tidlige udskiftninger, og blandt indskifterne var Carney Chukwuemeka.

Sidstnævnte havde første halvlegs bedste forsøg, da han afsluttede en dribletur med at skyde bolden på stolpen.

Men ind ville bolden ikke for Chelsea, som ellers havde haft de bedste chancer, og det blev dyrt i anden halvleg.

Manchester City, som ellers havde præsteret under sit vanlige niveau, kom bedre ud til anden halvleg og var tæt på at tage føringen, da Nathan Ake kort inde i halvlegen headede på stolpen.

Efter 63 minutter kom føringsmålet. Et karakteristisk City-angreb endte med et fladt indlæg fra Jack Grealish til Mahrez, som skubbede bolden over stregen med indersiden.

Chelsea forsøgte at komme tilbage, men uden en stor målsluger oppe foran var opgaven svær, og det lykkedes da heller ikke værterne at få den tiltrængte succesoplevelse.