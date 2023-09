Manchester City handler i Premier League-klub

Den engelske storklub Manchester City han sikret sig sin fjerde forstærkning i sommerens transfervindue.

Klubben har skrevet en fem år lang kontrakt med portugiseren Matheus Nunes, der skifter fra ligarivalen Wolverhampton. Det oplyser Manchester City på sin hjemmeside.

- Muligheden for at arbejde under Pep Guardiola, en af de bedste og største trænere nogensinde, og ved siden af nogle af de bedste spillere i verden var noget, jeg ikke kunne sige nej til, siger Nunes.

Ifølge engelske medier betaler Manchester City 53,2 millioner pund for midtbanespilleren. Det svarer til 462 millioner danske kroner.

I sidste uge hentede klubben den belgiske kantspiller Jeremy Doku. Tidligere på sommeren skrev stopperen Josko Gvardiol og midtbanemanden Mateo Kovacic kontrakt med den regerende Premier League-vinder.

Til gengæld tager man afsked med Cole Palmer, der efter blot 19 ligakampe skifter til Chelsea. Ifølge engelske medier betaler London-klubben 42,5 millioner pund for den 21-årige wing.