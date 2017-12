'Manchester City-hold ikke blandt historiens bedste'

Manchester City er i sikker kurs mod det engelske mesterskab, og de har undervejs slået rekord for flest sejre i træk. Indtil videre har the Citizens vundet 18 ud af 19 Premier League-kampe, og kun Everton i anden spillerunde har formået at tage point fra Pep Guardiolas mandskab.

Ganske naturligt er der opstået diskussioner om, hvorvidt det nuværende Manchester City-mandskab kan regnes blandt de bedste engelske hold nogensinde.

Den tidligere Manchester United-spiller, Gary Neville, er imponeret over Pep Guardiolas arbejde med Manchester City, men han mener ikke, at City allerede nu kan regnes blandt de bedste klubber i England gennem tiden.

- Jeg kan ikke have City i nærheden af de store hold, fordi de ikke har vundet ligaen endnu. Når de vinder ligaen, vil man sige, at det er en storpræstation. Men for at være en af de største hold i engelsk fodboldhistorie, skal man vinde flere ligatitler; man skal vinde to eller tre gange, siger Neville til Sky Sports.

- Man tænker på Pep Guardiolas Bayern München-hold eller hans Barcelona-hold, hvor han vandt flere europæiske turneringer. De er store hold.

- Chelsea-holdet under José Mourinho, United-holdet under Sir Alex og Liverpool-holdene over årene. De er alle store hold. Jeg kan ikke sige, at et hold, der vinder ligaen én gang, er et stort hold. Dog opnår de store ting.

