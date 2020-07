Manchester City slipper for udelukkelse

Den Internationale Sportsdomstol (CAS) ophæver fodboldklubben Manchester Citys toårige karantæne fra europæiske turneringer i sag om økonomisk fairplay.

Den engelske storklub var ellers blevet udelukket fra al europæisk fodbold i to år og idømt en straf på 30 millioner euro af det europæiske fodboldforbund (UEFA) for at at bryde reglerne om økonomisk fairplay.

Klubben ankede prompte den dom til CAS, og nu kan de ånde lettet op i den lyseblå del af Manchester.

CAS mener således ikke, at det er tilstrækkeligt bevist, at Manchester City har brudt reglerne og har derfor blot kendt klubben skyldig i at modarbejde efterforskningen. Desuden oplyses det i dommen, at nogle af de påståede lovovertrædelser er faldet for forældelsesfristen. Derfor straffes klubben med en bøde på ti millioner euro i stedet for de to års karantæne og dem oprindelige bøde på 30 millioner euro.

- Manchester City FC skjulte ikke kapitaltilskud som sponsorat, men undlod at samarbejde med UEFA's myndigheder, lyder det blandt andet fra sportsdomstolen i den skriftlige afgørelse.

Kunstige sponsorater

Sagen bunder i, at Manchester City ifølge UEFA fra 2012-2016 har brudt reglerne ved at klubbens ejer, sheik Mansour, har pumpet penge direkte i klubben.

Penge, som ellers ifølge de officielle meldinger kom fra Manchester Citys trøje- og stadionsponsor, flyselskabet Etihad Airways, som kontrolleres af kongefamilien i De Forenede Arabiske Emirater. Her er vicepremierministeren identisk med Manchester City-ejer sheik Mansour.

Dokumenter fra det såkaldte Football Leaks afslørede dog efter UEFA's vurdering, at pengene reelt kom direkte fra ejeren og ikke fra selvstændige sponsoraftaler.

Det er imod UEFA's regler for financial fair play, at en ejer på den måde finansierer klubben, og da det var anden gang, at Manchester City brød reglerne, mente UEFA, at det for første gang nogensinde burde koste to års karantæne fra forbundets turneringer at bryde financial fair play-reglerne.

Den vurdering er Den Internationale Sportsdomstol (CAS) imidlertid ikke enig i, og dermed kan Josep Guardiola og hans tropper se frem til endnu en sæson i Champions League.

En afgørelse, der naturligvis vækker stor glæde i den engelske klub.

- Klubben ser implikationerne af dagens dom som en validering af klubbens udgangspunkt og de beviser, den har fremlagt.

- Klubben vil gerne takke paneldeltagerne for deres flid og den retfærdige rettergang, de har administreret, skriver Manchester City.

Manchester City er sikret andenpladsen i Premier League, som giver direkte adgang til Europas fineste klubturnering.

UEFA har efterfølgende taget CAS' vurdering til efterretning.

- UEFA bemærker, at CAS-panelet ikke fandt, at der var tilstrækkelig afgørende bevis til at opretholde alle CFCB's konklusioner i sagen, og at mange af de påståede overtrædelser var faldet for forældelsesfristen på fem år, lyder det i en skrivelse fra fodboldforbundet.

