Manchester City udklasserer og ydmyger Leeds

Magtdemonstration betegner meget godt, den indsats Manchester City lagde for dagen, da klubben tirsdag tog imod Leeds i Premier League.

Pep Guardiolas tropper var i voldsomt spillehumør og ydmygede sine gæster med hele 7-0.

Leeds har ellers haft godt fat i Manchester City i de seneste møder. I sidste sæson lykkedes klubben med både at vinde og få uafgjort mod storklubben.

Om det var det, der fik Manchester City til at gå frådende ind til tirsdagens opgør, vides ikke, men i hvert fald fik Leeds ikke et ben til jorden.

Ifølge statistikmediet OptaJoe er det første gang, at Leeds-manager Marcelo Bielsa i sin karriere som klubtræner har stået i spidsen for et hold, der har lukket syv mål ind.

Manchester City fører Premier League med 41 point for 17 kampe. Der fire point ned til Liverpool, der har spillet en kamp færre.

Phil Foden satte gang i målscoringen allerede efter otte minutter, og han sørgede dermed for en milepæl i Pep Guardiolas regeringstid i City.

Målet til 1-0 var således mål nummer 500 i Premier League under den spanske managers ledelse.

Siden fulgte en perlerække af scoringer fra Manchester Citys stjerner.

Efter 32 minutter scorede Kevin De Bruyne til pausestillingen 3-0, da han løb i dybden og smækkede kuglen i kassen fra en spids vinkel.

Leeds overlod store mængder plads til City, og det er måske det værste, man kan gøre mod et boldsikkert og kreativt mandskab som netop City.

Efter 62 minutter scorede Kevin De Bruyne sit andet mål til 5-0, da han bragede kuglen i nettaget fra distancen. Illan Meslier i Leeds-målet nåede knap at reagere.

Nathan Aké lukkede festen til 7-0, da han med knap et kvarter igen steg op og headede bolden i mål.