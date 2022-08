Manchester United bekræfter: Monsterhandel på plads

Det har været en saga af de lange, men nu kan transferhungrende Manchester United-fans endelig ånde lettet op.

For den engelske storklub har efter ekstremt hårde forhandlinger endelig nået til enighed med Ajax om en aftale om brasilianske Antony. Det bekræfter Manchester United på Twitter.

Antonys potentielle skifte til Manchester United har været længe undervejs, og prisen menes ifølge blandt andre Sky Sports at ramme tæt på 750 millioner kroner.

Det er mange penge for en spiller fra den hollandske Æresdivision, men brasilianeren har været en stor profil på det Ajax-hold, som Erik ten Hag gjorde til et sprudlende mandskab.

Nu er ten Hag manager for Manchester United, og han har det meste af transfervinduet haft Antony som sin absolutte førsteprioritet. Da Ajax dog krævede en voldsom sum for spilleren, lignede det på at tidspunkt, at handlen ikke kunne blive til noget.

Derfor måtte Antony da også selv ud og presse på for at få skiftet igennem. I et interview med den internationalt anerkendte transferjournalist Fabrizio Romano fortalte Antony, at han bare gerne ville have lov til at forfølge sin drøm om det store skifte til Manchester United.

Det er nu på plads, og dermed er det bare et spørgsmål om tid, før driblekongen skal vise sine evner frem i Premier Leagiue.