Manchester United bløder: Pengene fosser ud

Selvom verden så småt er ved at åbne op igen, og fansene valfarter tilbage til de europæiske stadions, hvor der spilles EM, så er storklubberne først nu så småt begyndt at kunne gøre status over årets første kvartal.

En af de klubber er Manchester United, og her er det så småt ved at gå op for klubbens administrerende næstformand, Ed Woodward, at tilskuerne er 'livsvigtige for klubben'.

Og tager man et kig på klubbens seneste regnskab, så har han ret, for Manchester United har på årets første tre måneder registreret et tab på 21,7 millioner pund, hvilket svarer til ca. 188 millioner danske kroner.

Tabet skyldes ifølge klubben fraværet af tilskuerne på grund af coronapandemien, og det kan ses på salget af billetter, der faldt til 1.6 millioner pund i forhold til 29,1 millioner pund året før.

Manchester United oplyser ikke, hvad deres forventninger er til resten af året, men skriver at man "forbliver optimistisk omkring udsigten til, at fans igen kommer tilbage på Old Trafford i stort antal."

I maj kunne klubben byde velkommen til 10.000 tilskuere på Old Trafford, hvis kapacitet er på 75.000. De manglende fans har også fået betydning for salget af merchandise, der faldt med 4,4 procent.

