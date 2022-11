Manchester United-ejere overvejer at sælge klubben

Manchester United kan være på vej på andre hænder.

I en meddelelse på fodboldklubbens hjemmeside tirsdag aften lyder det, at man som led i en strategi, der skal 'styrke klubbens vækst', overvejer flere 'strategiske træk' herunder et helt eller delvist salg.

Det er den amerikanske Glazer-familie, der ejer Manchester United. Det har den gjort siden 2005.

- Manchester Uniteds styrke står og falder med passionen og loyaliteten fra vores globale fællesskab af 1,1 milliard fans og følgere, lyder det fra de to formænd Avram Glazer og Joel Glazer på hjemmesiden.

- Imens vi fortsætter med at bygge videre på klubbens succesrige historie, har bestyrelsen sagt god for en gennemgående evaluering af strategiske alternativer.

Annonce:

- Vi vil evaluere alle muligheder for at sikre, at vi gør det bedste for vores fans, og for at Manchester United maksimerer de markante vækstmuligheder, der er tilgængelige for klubben nu og i fremtiden.

United-ledelsen har hyret den amerikanske bank Raine Group som økonomisk rådgiver i den kommende proces. Raine Group var tidligere i år inde over salget af Chelsea.

Glazer-familien har mere eller mindre fra dag et været udskældt af Manchester Uniteds fans. Dels på grund af dens håndtering af klubbens økonomi, dels på grund af Uniteds sportslige nedtur de seneste mange år.

Især siden Alex Ferguson stoppede som manager i 2013, er det ikke blevet til ret mange store øjeblikke for 'de røde djævle'.

To engelske pokaltitler - én i FA Cuppen og én i ligacuppen - samt en triumf i Europa League er det blevet til for United, der under Ferguson ellers var vant til at kæmpe med om det engelske mesterskab og Champions League-trofæet.

Annonce:

På det seneste har United været i fokus på grund af et eksplosivt interview, som Cristiano Ronaldo gav til den engelske journalist Piers Morgan.

I interviewet sagde den 37-årige portugiser blandt andet, at han føler sig svigtet af Manchester United, og at klubben med manager Erik ten Hag i spidsen forsøger at presse ham ud.

Han forklarede også, at han har et særdeles anstrengt forhold til den hollandske manager. Ronaldo har også været ude med riven over for Glazer-familien.

Interviewet førte til, at United tidligere tirsdag meldte ud, at parterne var blevet enige om at gå hver til sit, og at Ronaldo derfor havde fået sin kontrakt ophævet med øjeblikkelig virkning.