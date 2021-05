Manchester United-ejere vil forbedre dialog med fans

Der skal nye boller på suppen, når det gælder forholdet mellem Manchester United og klubbens fans.

Det er budskabet i et åbent brev fra Joel Glazer, der er én af to bestyrelsesformænd i den engelske fodboldklub.

United vil arbejde med fanbasen på at 'skabe en ambitiøs pakke af initiativer, der vil transformere vores forhold til klubbens fans og styrke klubben på lang sigt', som det lyder i udtalelsen fra Glazer.

Han agter at mødes ansigt til ansigt med repræsentanter fra klubbens fanbase efter sæsonen 'som en del af en forbedret dialog'.

Derudover forpligter Glazer-familien, der ejer Manchester United, sig til at styrke holdets spillertrup og investere i forbedring af både træningsfaciliteter og Old Trafford.

- Vi har støttet op om vedvarende investeringer i holdet igennem mange år, og det fortsætter denne sommer. Vi tilkendegiver, at vi skal øge vores investering i Old Trafford og vores træningsanlæg betragteligt for at sikre, at de forbliver blandt Europas bedste, siger Joel Glazer.

Glazer-familien, der ejer Manchester United, er kommet i strid modvind blandt en del af klubbens fans efter planerne om at ville deltage i udbryderturneringen Super League. Foto: Dave Thompson/Ritzau Scanpix

Hans udtalelser kommer efter vedvarende protester mod Glazer-familien og dens ejerskab af Manchester United fra klubbens fans, efter at det kom frem, at United var en del af udbryderligaen Super League, der hurtigt gik op i røg.

Glazer-familien undskyldte efterfølgende for at ville have Manchester United med i Super League, men undskyldningen har altså ikke formildet alle fans.

Søndag blev Uniteds kamp mod Liverpool i Premier League udskudt, efter at fans havde tiltvunget sig adgang til Old Trafford for at protestere mod Glazer-familien. Opgøret står nu til at blive spillet 13. maj.