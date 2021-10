Manchester United flyver i ti minutter for at nå frem til kamp

Fodboldstjernerne fra Manchester United var fredag ude på en særdeles kort flyvetur på blot ti minutter.

Det skriver den engelske avis The Sun.

Normalt kører Uniteds spillere og stab de 160 kilometer med bus, når holdet skal møde Leicester på udebane, men ikke denne gang.

Motorvejen M6 blev pludselig lukket, og det gav skabte problemer med transporten.

Cristiano Ronaldo og holdkammeraterne møder lørdag Kasper Schmeichel og Leicester på udebane i Premier League. (Arkivfoto). Foto: Phil Noble/Reuters

Derfor sendte United et privatfly på vingerne i omkring ti minutter for at få spillerne frem til lørdagens udekamp mod Kasper Schmeichel og co.

Den danske landsholdskeeper kommer blandt andre til at stå over for Cristiano Ronaldo, der i sidste måned gjorde comeback i United 12 år efter, at han forlod klubben.

Ud over Schmeichel råder Leicester også over den danske midterforsvarer Jannik Vestergaard.

Kampen, der spilles klokken 16.00, er vigtig for begge mandskaber, der i øjeblikket kæmper med formen.

United har blot hentet et enkelt point i de seneste to kampe, mens Leicester er uden sejr i de seneste fire ligakampe og er placeret på 13.-pladsen i Premier League.