Manchester United jubler: Stjernen bliver

Den spanske målmand David De Gea har mandag sat sin signatur på en kontrakt frem til 2023, oplyser klubben på sin hjemmeside.

Parterne har længe forhandlet om en ny kontrakt, da stjernekeeperens tidligere aftale stod til at udløbe til sommer.

Det betød, at hvis ikke en ny aftale kom i stand, kunne De Gea skifte på en fri transfer næste sommer, og interesserede klubber kunne allerede fra årsskiftet kontakte ham med henblik på at lave en forhåndsaftale.

- Det har været et privilegium at bruge otte år i denne fantastiske klub, og at få muligheden for at fortsætte min karriere i Manchester United er en stor ære, siger De Gea til klubbens hjemmeside.

Forlængelsen skaber også glæde hos manager Ole Gunnar Solskjær.

- Jeg er lykkelig for, at David har bundet sig til klubben i lang tid. Gennem de seneste år har han bevist, at han er den bedste i verden, og han er en vital del af vores planer, hvor vi vil bringe Manchester United tilbage til, hvor klubben hører til, siger nordmanden.

I engelske medier meldes der om, at De Gea er blevet tilbudt en kontrakt med en ugentlig hyre på næsten 2,5 millioner kroner, hvilket vil bringe ham op på samme niveau som Paul Pogba.

28-årige De Gea har siden ankomsten til United fra Atlético Madrid i 2011 spillet 367 kampe for klubben.

Han har 130 gange holdt nullet for holdet.

David De Gea holdt buret rent i weekendens kamp mod Leicester City. Foto: Andrew Yates/Ritzau Scanpix

