Manchester United-spillere udeblev i protest: Nu vanker der bøde

Flere spillere fra førsteholdet i Manchester United valgte at udeblive fra et sponsor-møde i protest over de mange problemer med forsinkelser i trafikken. Det får nu konsekvenser, skriver engelsk medie

Manchester United har flere gange i den seneste måned haft svært ved at møde op til tiden, når de skulle spille en kamp.

Det skete både mod Valencia og Juventus i Champions League, og det er spillerne i klubben trætte af ifølge engelske Daily Mail.

Derfor valgte nogle af dem fredag at blive væk fra et møde med klubbens sponsorer, som eller havde brugt mange penge på at komme til dette møde - nogle var endda fløjet ind fra rundt omkring i verden.

Spillerne fortalte medarbejdere i klubben, at de blev væk i protest over de forsinkelser, som efter kampen mod Valencia fik UEFA til at straffe klubben med bøde.

Bestyrelsen i Manchester United er ifølge Daily Mail meget vrede på spillerne, og de vil give dem bøder for at udeblive fra arrangementet.

- Sponsorerne betaler mange penge, og det er et møde, som bliver taget meget seriøst.

- United har et fantastisk forhold til deres kommercielle partnere, og de tog det ikke pænt, siger en anonym kilde til Daily Mail, som også har forsøgt at få en kommentar fra klubben, men det er ikke lykkedes.

Det er ikke klart, hvilkes spillere det drejer sig om, eller hvor mange der er en del af sagen.

Da United skulle møde Juventus i Champions League, kom de igen i problemer med tiden. Spillerbussen blev fanget i trafikken, og derfor endte spillerne med endnu en gang at komme for sent til kampen.

Manager, José Mourinho, valgte at gå det sidste stykke, da bussen bevægede sig alt for langsomt gennem trafikken.

Han ville egentlig have spillerne til at følge trop, men den beslutning var ikke op til ham, da klubbens sikkerhedsfolk vurderede, at de ikke havde mandskab til at passe på spillerne midt i mængden af fans foran stadion.

De havde imidlertid nogle folk til rådighed, som kunne følge Mourinho sikkert ind, og han endte derfor med at tage sin hætte på hovedet og gå tildækket gennem menneskemængden, som aldrig opdagede, at han var der.

For kampen mod Juventus fik United ingen bødestraf på grund af forsinkelse, men de fik derimod en bøde for, at en tilskuer løb lige forbi sikkerhedsvagterne og ind på banen.

